國中生5人就有1人「學習過勞」 私校生作息失衡、壓力更大

聯合報／ 記者李芯／即時報導
EdYouth常務理事洪振翔（左起）、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖，下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法。報告提到全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％。記者蘇健忠／攝影
兒福聯盟今日公布「2026台灣國中生學習壓力調查報告」，調查發現台灣國中生「學習疲勞」比例在2026年攀升至19.2%，十餘年來不減反增，且私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，僅有三成五會找父母談，更有15.2％會求助生成式AI，對此，專家提醒，面對孩子的壓力，家長也要覺察自己內心是否也有狀況；此外，生成式AI只是輔助，絕對不能取代輔導或諮商的功能。

兒盟去年底針對超過兩千名國中生進行學習壓力的問卷調查，其中私校學生占9.5％。兒盟政策發展處副處長李宏文指出，兒盟從2011年起共做4次學習壓力調查調查，發現「重度」疲勞、身心健康亮紅燈的高危險群，從15.3％上升到19.2％，換句話說，現在每5個國中生就有1個學習過勞。

李宏文進一步指出，國中生現在面臨早出晚歸、密集考試、睡眠不足等問題，且私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。根據調查，全部學生有兩成學生花30分鐘以上通勤，私校學生更有兩成三通勤時間超過1小時；一成七的學生在最近一個月內，曾一天考超過6科；私校五成四學生睡眠不足、公立則是四成四。

李宏文亦提醒，國中生現正面臨心理健康危機，調查指出，有將近三成國中生因課業壓力大萌生自我傷害或尋短念頭，但當國中生遇到困擾時，有近四分之一選擇不和任何人談，15.2％會向生成式AI求助，向父母談的有35.8％，尋求學校輔導老師的僅6％。

立法委員羅廷瑋分享，他才國小一年級的孩子就開始會擔心自己跟不上別人，在意同儕分數、考試名次。而他也鼓勵孩子，能和家人一起分擔焦慮感，未來在人生的選擇中，不是要選「聽起來最厲害」的，而是要選最適合的。

立法委員張雅琳表示，除了應落實學生輔導法，讓孩子在遇到挫折時更願意找輔導老師協助，更要保障學生的課後休息時間，她曾聽過有小學生提出疑問，為什麼大人放假就是放假，小孩放假就是要寫作業？此外，家長也要讓孩子有安全感，支持孩子有更多元的學習方式。

北教大心諮系教授陳柏霖則提醒，現在家長的壓力並不比孩子少，很多家長其實自己心裡也有狀況，卻沒有自我覺察，家長的感受都會影響孩子，建議要適度給自己留白。

此外，現在年輕世代在有煩惱時常常會求助生成式AI，陳柏霖說，和AI對話並不是最好的做法，受過專業訓練的諮商師，不會像生成式AI一樣常一味認同對方說法，而是給予思考、挑戰的方向，「AI只是輔助，絕對不能取代輔導或諮商的功能」。

