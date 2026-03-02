工藝入校計畫最高補助6萬 助工藝教育扎根

兒福聯盟今日公布「2026台灣國中生學習壓力調查報告」，調查發現台灣國中生「學習疲勞」比例在2026年攀升至19.2%，十餘年來不減反增，且私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，僅有三成五會找父母談，更有15.2％會求助生成式AI，對此，專家提醒，面對孩子的壓力，家長也要覺察自己內心是否也有狀況；此外，生成式AI只是輔助，絕對不能取代輔導或諮商的功能。

