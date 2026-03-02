快訊

工藝入校計畫最高補助6萬 助工藝教育扎根

中央社／ 南投縣2日電
台灣工藝研究發展中心辦理115年「工藝入校。藝創教案」，16日起至31日開放有意願推廣工藝的全台公私立國小、國中、高中報名，預計錄取20所學校。（台灣工藝研究發展中心提供）中央社
工藝中心今年持續辦理「工藝入校。藝創教案」計畫，16日至31日受理公私立國小、國中、高中學校報名，每校最高可獲6萬元支持教案發展與課程實施，盼工藝教育向下扎根校園

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，深化工藝教育向下扎根、促進工藝文化融入校園教學，工藝中心辦理今年工藝校園扎根教案發展計畫「工藝入校。藝創教案」，啟動合作學校徵選作業，邀全台公私立國小、國中、高中踴躍參與。

工藝中心表示，計畫以工藝「漫活SLOHAS」為實踐框架，融合簡單、生活型態、原創、健康、美學、永續元素，引導學生透過手作體驗與材料實踐，理解工藝文化價值與生活智慧，並培養美感素養與永續意識。

工藝中心表示，鼓勵學校結合在地文化特色，與工藝家協力發展創造性工藝教案，讓學生透過「做中學、學中做」過程，培養跨域思考能力與生活美感素養，深化對工藝、工序、美學的理解，讓工藝落實校園日常。

工藝中心表示，報名時間3月16日至3月31日，預計錄取20校，每校最高挹注新台幣6萬元支持教案發展與課程實施；「工藝入校。藝創教案」計畫是文化政策延伸教育場域，盼透過工藝教育扎根、推進，培育具文化素養、美感視野與創造能力的新世代。

教案 校園 教育 工藝

