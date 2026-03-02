影／告五人回高中母校捐樂器與學弟妹合唱 暖心預告盼成立「獎學金」

「告五人」今天以傑出校友身份返回宜蘭高中捐贈吉他等樂器，雲安笑談求學時期翻牆，回憶學生社團與雲門舞集2在校園演出後，獲學校支持購買新樂器，因此他們想提供學弟妹更好用樂器，他不知日後緣分會如何發展，盼有一天告五人可以提供獎學金，幫大家走上這條藝術之路。

告五人樂團主唱兼吉他手潘雲安，主唱犬青蔡欣倫都是宜中畢業，團長兼鼓手的林哲謙則是友校畢業。宜中表示，他們憑著一把吉他、一份對音樂的執著，日夜練習，如今樂團以《披星戴月的想你》等膾炙人口的作品享譽樂壇，並以《又到天黑》一曲榮獲第35屆金曲獎年度歌曲獎，在台灣音樂舞台上發光，卻始終未忘這片孕育他們的土地。

校長洪光賢表示，十幾年前他聽到雲安的CD很好聽，當時他非常辛苦、認真參加各項比賽，所以成功絕非偶然，更讓人感佩是，告五人每場大型表演活動幾乎都以宜蘭當作出發，一直以母校、以宜中人、以宜蘭人為榮，當然宜蘭人也以告五人為榮。

曾經是宜中熱音社的雲安提及更換器材，回溯以前他曾經翻過圍牆也被老師抓過，那時宜中有吉他社跟熱音社，有一次「雲門舞集2」來表演，他們演了一首自己寫的歌，另外演一首《Sweet Child O' Mine》彈成演奏曲，跟雲門舞集2合作演出，讓人印象深刻，當時獲學校支持編列一筆預算，換了鼓、銅鈸、電吉他音箱等器材。

雲安笑說，這些音樂器材非常耐用，但也不希望它太耐用，時代如此進步，現在輪到學長學姐來為學弟學妹更換器材，他們請台灣最大樂器代理商幫忙處理，這批新樂器非常實用，希望學弟妹愛惜使用。

「不知道緣分會如何發展？」雲安說，希望有一天告五人也可以在宜中提供獎學金，看看是不是可以幫助大家走上藝術這條路，但這部分會好好規劃，因為事關重大。

捐贈儀式結束後，告五人成員也與現任社員進行交流，開心合唱，鼓勵學弟妹不要因為環境限制而放棄音樂夢，「希望這些樂器，能成為下一個告五人的起點」。

告五人返回母校捐贈樂器，「期盼這些樂器，能成為下一個告五人的起點」，也希望將來能為宜中母校成立獎學金，幫助更多年輕人走上音樂藝術之路。記者戴永華／攝影

告五人返回母校捐贈樂器，「期盼這些樂器，能成為下一個告五人的起點」，學校回贈紅色帽T，師生開心合影。記者戴永華／攝影

雲安談及捐贈樂器的起心動念，笑說他以前也曾經翻牆被老師抓，當時與雲門舞集2合作演出後，爭取學校更換樂器。記者戴永華／攝影

