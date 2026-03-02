快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中清水建國國小綜合活動中心今動土 中市府自籌近億元　

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市清水區建國國民小學今大舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，副市長黃國榮到場主持動土儀式。圖／台中市政府提供
台中市清水區建國國民小學今大舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，副市長黃國榮到場主持動土儀式。圖／台中市政府提供

台中市清水區建國國民小學今天舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，總經費達新台幣9440萬元，全由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存。

台中市副市長黃國榮今天主持動土儀式，教育局長蔣偉民、地方民意代表等人到場；黃國榮表示，教育是城市最重要的投資，市府與教育部攜手推動校園建設，支援學校因應學生人數成長與課程多元化需求。建國國小長期在歷任校長、師生、家長及社區共同努力下，深耕教學品質，此次綜合活動中心動土，是市府與學校攜手為教育紮根的重要成果。

黃國榮說，建國國小綜合活動中心新建工程啟動，總經費達新台幣9440萬元，全部由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存，活動中心工程在市府全力協助下啟動，預計未來工程完工後，將提供學生更安全、舒適且多功能的活動空間，滿足體育教學、團體活動與大型集會需求，進一步提升校園整體機能。

黃國榮表示，今天啟用的「圓夢樓」總經費超過1億元，由市府與教育部共同挹注，新校舍為3層樓建築，設有12間教室，可改善學校原本教室空間不足的問題，新校舍並與原有校舍合圍形成三合院格局，展現校園空間與人文意象的融合。

成功大學 教育部 台中市

延伸閱讀

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

台中大建設進度嚴重落後？ 市府回應民代：進度穩定推進

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

相關新聞

115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

115年國中教育會考5月16日、17日考試，3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證。教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。非國民中學應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

彰化「生生有鮮乳」擴及私立中小學、幼兒園 12萬學生受惠

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」，今年加碼自籌1億540萬元除了提供縣內國中小及附設幼兒園學生每周一瓶免費國產鮮乳，再擴大到私立中小學、幼兒園，縣長王惠美說，縣府擴大照護學童健康，同時也能支持在地酪農業。

台中清水建國國小綜合活動中心今動土 中市府自籌近億元　

台中市清水區建國國民小學今天舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，總經費達新台幣9440萬元，全由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存。

竹北實驗高中外牆選色定案 以「白」漆為基調、「藍」磚點綴

新竹縣立竹北實驗高中即將於115學年度正式招生，縣長楊文科今天偕同工務處、教育局及立委、議員為校舍外牆選色定案，以「白」漆為基調、「藍」磚點綴，一行人並視察工程進度，預計今年8月教學棟完工，明年1月全區完工。

畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢

百萬網紅Cheap近日在臉書發文，評論一所南部高中畢業旅行費用引發的爭議。該校高二畢旅三天兩夜每人收費5250元，行程包含台中文化創意園區、一中街商圈、審計新村、城市探索及麗寶樂園，卻被部分學生質疑「很爛又很貴」。Cheap直言，行程內容或許普通，但以目前國旅行情來看，價格並不離譜。

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

115年國中教育會考將在5月16日、17日舉行，新北考區自3月5日至7日辦理報名作業，准考證預計4月10日後寄發。新北市教育局提醒考生，務必掌握「報名、准考證寄發、考試日期」三大關鍵期程，非應屆畢業生須依規定完成個別報名程序，避免因疏忽影響應試與後續升學權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。