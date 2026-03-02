台中清水建國國小綜合活動中心今動土 中市府自籌近億元　

台中市清水區建國國民小學今天舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，總經費達新台幣9440萬元，全由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存。

台中市副市長黃國榮今天主持動土儀式，教育局長蔣偉民、地方民意代表等人到場；黃國榮表示，教育是城市最重要的投資，市府與教育部攜手推動校園建設，支援學校因應學生人數成長與課程多元化需求。建國國小長期在歷任校長、師生、家長及社區共同努力下，深耕教學品質，此次綜合活動中心動土，是市府與學校攜手為教育紮根的重要成果。

黃國榮說，建國國小綜合活動中心新建工程啟動，總經費達新台幣9440萬元，全部由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存，活動中心工程在市府全力協助下啟動，預計未來工程完工後，將提供學生更安全、舒適且多功能的活動空間，滿足體育教學、團體活動與大型集會需求，進一步提升校園整體機能。

黃國榮表示，今天啟用的「圓夢樓」總經費超過1億元，由市府與教育部共同挹注，新校舍為3層樓建築，設有12間教室，可改善學校原本教室空間不足的問題，新校舍並與原有校舍合圍形成三合院格局，展現校園空間與人文意象的融合。