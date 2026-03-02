竹北實驗高中外牆選色定案 以「白」漆為基調、「藍」磚點綴

新竹縣立竹北實驗高中即將於115學年度正式招生，縣長楊文科今天偕同工務處、教育局及立委、議員為校舍外牆選色定案，以「白」漆為基調、「藍」磚點綴，一行人並視察工程進度，預計今年8月教學棟完工，明年1月全區完工。

竹北實驗高中為竹縣首間公辦公營的實驗高中，今年第一屆新生4班80人，全校招收額滿為12班240人，定位為「拔尖型高中」；由於招生在即，楊文科期盼工程如期如質完工外，也替竹北實驗高中向優秀學生招手。

今天視察工程進度重頭戲，就是要選定外牆主色，最後由楊縣長敲定。外觀設計以白色耐候塗料為基調，清朗純粹，一樓局部選用復古意象的造型磚，呼應地域記憶；二層以上則以內退牆面結合藍色小口磚點綴，增添層次與輕盈感，細膩地呼應天光與風景的變化，營造一座輕透且具在地溫度的知識殿堂。

縣府教育局長蔡淑貞表示，竹北實驗高中將採特殊選才、申請入學、免試入學等方式招生，屆時將導入國際線上AP (大學先修課程)模式，以個別發展課程模組支持學生跨國修課，配合學生興趣與性向發展，提供更全面性的支持與協助。

縣府強調，竹北實驗高中不只是新增一所學校，更是縣府持續投資教育，打造優質學習環境的成果，亦是推動高中五大方案重要的里程碑。在新設竹北實驗高中外，另推動六家高中改制為高中、文興國中與自強國中改制為完全中學，湖口高中則增班擴校等方案，以因應116學年度高中量能不足的問題。