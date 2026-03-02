快訊

澎湖子弟顏子傑返母校 肯定風櫃國小教育成果

中央社／ 澎湖縣2日電

行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑今天回到母校風櫃國小，贈送師生應景的馬年花燈，並肯定學校將雙語、海洋與環境教育融入課程，展現海洋小學的特色教學成果。

顏子傑今天在228連假結束後返回澎湖，專程回到幼時成長的風櫃社區重溫兒時情景，並前往母校風櫃國小，致贈全校師生馬年花燈，一起提前慶祝元宵節。

顏子傑在風櫃國小校長林妍伶陪同下參觀校園環境，對校園隨處可見的藝術創作、充滿巧思的特色廁所及珍藏海洋故事的貝殼館留下深刻印象，尤其肯定學校將雙語、海洋與環境教育融入日常學習課程的用心與成果，展現海洋子民特色。

林妍伶表示，顏子傑以校友身分返回母校，為學弟妹們帶來溫暖的節慶祝福，也讓孩子看見「從家鄉出發、心繫家鄉」的最佳典範。

林妍伶指出，風櫃國小雖是一所海島小校，但擁有豐富的海洋環境、緊密的社區支持，以及願意陪伴孩子成長的師長團隊，是學校最珍貴的力量。未來將持續以孩子為核心，深化雙語、海洋與環境教育，培養孩子放眼世界、扎根家鄉的能力。

澎湖 海洋

相關新聞

115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

115年國中教育會考5月16日、17日考試，3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證。教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。非國民中學應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

彰化「生生有鮮乳」擴及私立中小學、幼兒園 12萬學生受惠

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」，今年加碼自籌1億540萬元除了提供縣內國中小及附設幼兒園學生每周一瓶免費國產鮮乳，再擴大到私立中小學、幼兒園，縣長王惠美說，縣府擴大照護學童健康，同時也能支持在地酪農業。

台中清水建國國小綜合活動中心今動土 中市府自籌近億元　

台中市清水區建國國民小學今天舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，總經費達新台幣9440萬元，全由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存。

竹北實驗高中外牆選色定案 以「白」漆為基調、「藍」磚點綴

新竹縣立竹北實驗高中即將於115學年度正式招生，縣長楊文科今天偕同工務處、教育局及立委、議員為校舍外牆選色定案，以「白」漆為基調、「藍」磚點綴，一行人並視察工程進度，預計今年8月教學棟完工，明年1月全區完工。

畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢

百萬網紅Cheap近日在臉書發文，評論一所南部高中畢業旅行費用引發的爭議。該校高二畢旅三天兩夜每人收費5250元，行程包含台中文化創意園區、一中街商圈、審計新村、城市探索及麗寶樂園，卻被部分學生質疑「很爛又很貴」。Cheap直言，行程內容或許普通，但以目前國旅行情來看，價格並不離譜。

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

115年國中教育會考將在5月16日、17日舉行，新北考區自3月5日至7日辦理報名作業，准考證預計4月10日後寄發。新北市教育局提醒考生，務必掌握「報名、准考證寄發、考試日期」三大關鍵期程，非應屆畢業生須依規定完成個別報名程序，避免因疏忽影響應試與後續升學權益。

