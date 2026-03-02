聽新聞
澎湖子弟顏子傑返母校 肯定風櫃國小教育成果
行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑今天回到母校風櫃國小，贈送師生應景的馬年花燈，並肯定學校將雙語、海洋與環境教育融入課程，展現海洋小學的特色教學成果。
顏子傑今天在228連假結束後返回澎湖，專程回到幼時成長的風櫃社區重溫兒時情景，並前往母校風櫃國小，致贈全校師生馬年花燈，一起提前慶祝元宵節。
顏子傑在風櫃國小校長林妍伶陪同下參觀校園環境，對校園隨處可見的藝術創作、充滿巧思的特色廁所及珍藏海洋故事的貝殼館留下深刻印象，尤其肯定學校將雙語、海洋與環境教育融入日常學習課程的用心與成果，展現海洋子民特色。
林妍伶表示，顏子傑以校友身分返回母校，為學弟妹們帶來溫暖的節慶祝福，也讓孩子看見「從家鄉出發、心繫家鄉」的最佳典範。
林妍伶指出，風櫃國小雖是一所海島小校，但擁有豐富的海洋環境、緊密的社區支持，以及願意陪伴孩子成長的師長團隊，是學校最珍貴的力量。未來將持續以孩子為核心，深化雙語、海洋與環境教育，培養孩子放眼世界、扎根家鄉的能力。
