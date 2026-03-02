彰化「生生有鮮乳」擴及私立中小學、幼兒園 12萬學生受惠

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」，今年加碼自籌1億540萬元除了提供縣內國中小及附設幼兒園學生每周一瓶免費國產鮮乳，再擴大到私立中小學、幼兒園，縣長王惠美說，縣府擴大照護學童健康，同時也能支持在地酪農業。

彰化縣長王惠美今天在縣議員曹嘉豪、劉惠娟、大村鄉長賴志銘、大村鄉代會主席黃錫暉、副主席陳珮琳、農業處長郭至善等人陪同下，到大村鄉立幼兒園視察「生生有鮮乳」推動情形。

王惠美表示，「生生有鮮乳」是營養補給政策，展現縣府守護學童健康成長的責任與關懷，2024年12月中央取消學童鮮奶補助計畫後，彰化縣府在議會支持下，自籌8千多萬元預算，讓縣內國中小將近9萬多名學童，能夠持續喝到鮮奶。

由於「生生有鮮乳」試辦成效良好，王惠美說，今年再編列1億540萬元經費，擴大照護縣內私立中小學、私立幼兒園學童營養需求，共12萬名學生可喝到免費鮮奶。鮮奶可以攝取到鈣質、維生素及多元營養，讓孩子在成長過程中，不論智力發展、肌肉發育，都能得到最好照顧。如果孩子有乳糖不耐症，也會提供豆漿作為替代，讓每一位孩子都能獲得均衡營養。

郭至善表示，彰化是全台酪農產業重鎮，全縣飼養乳牛約3萬餘頭，年產乳量超過11萬公噸，占全國鮮奶產量的25%，乳牛飼養量與生乳產能均居全國之冠，「生生有鮮乳」政策優先採購來自彰化在地酪農生產的國產鮮乳，同時也能穩定農產銷售，同時深化學童對本土農業的認識，為食農教育向下扎根。

彰化縣長王惠美（後左6)等人今天到大村鄉立幼兒園視察「生生有鮮乳」推動情形。記者林宛諭／攝影 林宛諭

彰化縣長王惠美（前左3)等人今天到大村鄉立幼兒園視察「生生有鮮乳」推動情形。記者林宛諭／攝影 林宛諭