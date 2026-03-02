115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

115年國中教育會考5月16日、17日考試，3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證。教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。非國民中學應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

教育部表示，所有國民中學應屆畢業生都應參加考試，由就讀學校代為辦理集體報名，且一律免繳報名費。非國民中學應屆畢業生須繳交報名費500元，若為低收入戶子女或直系血親尊親屬支領失業給付者，檢附相關證明，由國教署全額補助免繳報名費；若為中低收入戶子女則由國教署補助60%，僅需繳交報名費200元。

教育部提醒，個別報名考生須於3月2日上午9時至4日下午5時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw），並於3月5日至7日，攜帶學歷證件正本（驗畢歸還）、國民身分證或健保卡正本（驗畢歸還）、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封2個，親至考區試務會辦理報名，現場受理時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時。

另外，考生若領有身心障礙證明、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、重大傷病嚴重影響應試，或因懷孕需申請應考服務者，應於報名時繳交應考服務申請資料確認表，齊備相關合法有效之「身分證明文件」及「審查輔助證明文件」。考區試務會將組成審查小組進行審查，並通知考生審查結果。

115年國中教育會考全面使用冷氣試場，試場內溫度以設定於攝氏26度至28度為原則。考生若因個別需求選擇於「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，且申請後不得再變更試場。

全國試務會也提醒，收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月13日及14日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。考生如不及於上述時間完成資料勘誤，請另於5月16日或17日每日考試期間至考場試務中心辦理。