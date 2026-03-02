快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

聯合報／ 記者李芯／即時報導
115年國中教育會考於3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證，5月16日、17日考試。示意圖。圖／聯合報系資料照片
115年國中教育會考於3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證，5月16日、17日考試。示意圖。圖／聯合報系資料照片

115年國中教育會考5月16日、17日考試，3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證。教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。非國民中學應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

教育部表示，所有國民中學應屆畢業生都應參加考試，由就讀學校代為辦理集體報名，且一律免繳報名費。非國民中學應屆畢業生須繳交報名費500元，若為低收入戶子女或直系血親尊親屬支領失業給付者，檢附相關證明，由國教署全額補助免繳報名費；若為中低收入戶子女則由國教署補助60%，僅需繳交報名費200元。

教育部提醒，個別報名考生須於3月2日上午9時至4日下午5時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw），並於3月5日至7日，攜帶學歷證件正本（驗畢歸還）、國民身分證或健保卡正本（驗畢歸還）、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封2個，親至考區試務會辦理報名，現場受理時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時。

另外，考生若領有身心障礙證明、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、重大傷病嚴重影響應試，或因懷孕需申請應考服務者，應於報名時繳交應考服務申請資料確認表，齊備相關合法有效之「身分證明文件」及「審查輔助證明文件」。考區試務會將組成審查小組進行審查，並通知考生審查結果。

115年國中教育會考全面使用冷氣試場，試場內溫度以設定於攝氏26度至28度為原則。考生若因個別需求選擇於「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，且申請後不得再變更試場。

全國試務會也提醒，收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月13日及14日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。考生如不及於上述時間完成資料勘誤，請另於5月16日或17日每日考試期間至考場試務中心辦理。

低收入戶 國中教育會考 國教署

延伸閱讀

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

考生注意！今天上午9時公布學測成績 查詢方式一次看

縣立高中、國中小學校客語認證 竹縣補助報名費

相關新聞

115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

115年國中教育會考5月16日、17日考試，3月5日至7日辦理報名，4月10日寄發准考證。教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續。非國民中學應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢

百萬網紅Cheap近日在臉書發文，評論一所南部高中畢業旅行費用引發的爭議。該校高二畢旅三天兩夜每人收費5250元，行程包含台中文化創意園區、一中街商圈、審計新村、城市探索及麗寶樂園，卻被部分學生質疑「很爛又很貴」。Cheap直言，行程內容或許普通，但以目前國旅行情來看，價格並不離譜。

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

115年國中教育會考將在5月16日、17日舉行，新北考區自3月5日至7日辦理報名作業，准考證預計4月10日後寄發。新北市教育局提醒考生，務必掌握「報名、准考證寄發、考試日期」三大關鍵期程，非應屆畢業生須依規定完成個別報名程序，避免因疏忽影響應試與後續升學權益。

彰化「生生有鮮乳」擴及私立中小學、幼兒園 12萬學生受惠

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」，今年加碼自籌1億540萬元除了提供縣內國中小及附設幼兒園學生每周一瓶免費國產鮮乳，再擴大到私立中小學、幼兒園，縣長王惠美說，縣府擴大照護學童健康，同時也能支持在地酪農業。

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

因應少子化趨勢，新竹市政府宣布一一五至一一七學年度採「三年三階段」方式，逐步將市立國民小學普通班班級人數由廿九人調降至廿...

屏北高中原民實驗班須返鄉服務 9成通過族語認證

屏東縣屏北高中近年推動原住民族實驗教育班，規定高一、高二都須返鄉服務學習，在實作中建立身分認同，讓學習目標更明確，9成以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。