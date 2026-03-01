畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢
百萬網紅Cheap近日在臉書發文，評論一所南部高中畢業旅行費用引發的爭議。該校高二畢旅三天兩夜每人收費5250元，行程包含台中文化創意園區、一中街商圈、審計新村、城市探索及麗寶樂園，卻被部分學生質疑「很爛又很貴」。Cheap直言，行程內容或許普通，但以目前國旅行情來看，價格並不離譜。
回顧事件起因，一名學生先前在Threads貼出畢旅行程並抱怨「誰家學校畢旅這麼破」，指出三天行程有四餐需自理，引發大量討論。不少網友批評定點多為免費景點，也有人拿過往畢旅經驗相比，質疑CP值偏低；不過也有人緩頰，認為行程尚可接受，且學生仍有一天可自行規劃，並指出國立高中在預算與學生家庭負擔間本就需要取得平衡。
Cheap分析，團費已涵蓋住宿、遊覽車、保險與樂園門票，其中苗栗尚順君樂飯店四人房一晚牌價約3900元，麗寶樂園門票也要799元，再加上交通與保險成本，讓他狠批「5250元還嫌貴？」。若再增加付費景點或安排合菜，團費很可能直接跳到7000至8000元，屆時恐怕又會被抱怨太貴。
他進一步點出矛盾心態，認為不少人期待「低價格＋高質感」的畢旅體驗並不實際，直言「要爽就要花錢」，並建議質疑者不妨自己試算三天兩夜行程成本，就能理解目前物價水準。貼文曝光後，再度掀起網路論戰。
貼文下方網友也回覆，「不建議讓各班規劃行程，這種爛工作又落在班導頭上」、「看來還是很多人不習慣自己的錢變薄了」、「以前校外教學是增加同學情誼，現在在比CP值」、「乾脆全國都停辦這種校外教學好了」、「以前的畢旅玩的是情懷、是熱血，現在車上滑手機、飯店滑手機、吃飯滑手機」、「5250 玩三天還好吧，聽起來都砍到見骨了」。
