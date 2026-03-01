快訊

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

聯合報／ 記者張策／新北報導
114年會考，三民高中考場學生入場應試情況。圖／新北市教育局提供
115年國中教育會考將在5月16日、17日舉行，新北考區自3月5日至7日辦理報名作業，准考證預計4月10日後寄發。新北市教育局提醒考生，務必掌握「報名、准考證寄發、考試日期」三大關鍵期程，非應屆畢業生須依規定完成個別報名程序，避免因疏忽影響應試與後續升學權益。

教育局表示，國中應屆畢業生由就讀學校統一辦理集體報名，並免繳報名費；非應屆國中畢業生須自行辦理個別報名，報名費為500元，中低收入戶子女200元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳報名費。相關費用減免均依規定辦理，保障經濟弱勢學生升學權益。

非應屆畢業生須在3月2日上午9時至3月4日下午5時完成網路填報，並於3月5日至7日攜帶簡章規定文件至新店高中辦理現場報名。身心障礙學生、重大傷病影響應試者及懷孕考生，如需申請應考服務，應於報名期間提出申請並檢附相關證明文件，經審查通過後提供服務。此次會考試場維持全面開放冷氣，如有個別需求欲申請「非冷氣試場」，須於報名時提出，且申請後不得變更。

准考證預計4月10日後寄發，集體報名考生由原就讀國中轉發，個別報名考生由新店高中寄發。教育局提醒考生收到准考證後應立即核對個人資料，如有錯誤，須於4月13日、14日依規定向原報名單位申請更正。

教育局強調，國中教育會考為銜接高級中等教育的重要關鍵節點，考生與家長務必留意各項期程與規定，妥善規劃應試與升學準備。以個別報名方式參加會考者，如欲參加115學年度各入學管道招生，仍須依各招生簡章另行辦理報名。相關資訊可至115年國中教育會考全國試務會網站（https://cap.rcpet.edu.tw）及新北考區試務會網站（https://www.htsh.ntpc.edu.tw/p/403-1000-170.php）查詢；報名疑問可洽新店高中（2219-3700轉505、508）。

113年會考，板橋高中考場特殊試場學生應試情況。圖／新北市教育局提供
114年會考，永平高中考場學生查看試場情況。圖／新北市教育局提供
114年會考，在新北泰山高中考場一般試場學生應試情況。圖／新北市教育局提供
低收入戶 國中教育會考 教育局

