聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

為因應<a href='/search/tagging/2/少子化' rel='少子化' data-rel='/2/110086' class='tag'><strong>少子化</strong></a>趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立國民小學普通班班級人數由29人調降至28人。圖／新竹市府提供
為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立國民小學普通班班級人數由29人調降至28人。圖／新竹市府提供

因應少子化趨勢，新竹市政府宣布一一五至一一七學年度採「三年三階段」方式，逐步將市立國民小學普通班班級人數由廿九人調降至廿八人，總量管制限制學校則另案辦理，以推動精緻化教育。有校長認同班級人數調降後，教師更有餘裕關照學生的個別差異。

新竹市教育處指出，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小普通班原則每班廿九人編班。市府已於一一四學年度率先將國小一年級普通班調降為廿八人。

教育處指出，各階段新增班級數均屬可控範圍，可透過自然退休、年度員額調整與預算配置逐步因應師資需求，並保留依學齡人口變化滾動檢討的彈性，降低對校舍空間及行政運作的即時衝擊。

新竹市中小學校長協會理事長莊傑志說，調降國小編班人數是前瞻性的精緻教育德政，不僅有效減輕第一線教師的教學負荷，更實質提升了學生受教的空間與品質；內湖國小校長陳麗雲也認同，班級人數降低後，可讓每個孩子都被看見、被支持，更有利於營造和樂且專注的學習氛圍。

少子化 師資

延伸閱讀

老車待料修復無法上路 竹市稅務局：應辦理停駛登記

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

基隆某高中爆體罰！傳教師逼學生開合跳、打臉 驚動市府調查

補助4千至2.6萬元 竹市失業勞工子女就學補助申請開跑

相關新聞

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

因應少子化趨勢，新竹市政府宣布一一五至一一七學年度採「三年三階段」方式，逐步將市立國民小學普通班班級人數由廿九人調降至廿...

屏北高中原民實驗班須返鄉服務 9成通過族語認證

屏東縣屏北高中近年推動原住民族實驗教育班，規定高一、高二都須返鄉服務學習，在實作中建立身分認同，讓學習目標更明確，9成以...

從女權、永續到AI 高雄美國學校IB專案展多元創意

高雄美國學校75名學生花了一年時間把想法做出來，今天在「IB個人專案展覽」交出亮眼成果，從女權主義、人工智慧到校園永續，...

基隆某高中師爆不當管教…學生遭體罰開合跳800次跳到腳軟 教育處回應了

基隆市某高中一名教師遭投訴疑似不當管教，家長反映教師因學生成績未達標準要求開合跳等體罰動作，並疑似拍打學生臉部及言語不當...

高雄美國學校「IB個人專案」展 AI、永續入列

高雄美國學校今天舉辦IB「個人專案」展覽，75名學生展現一年來研究成果，主題包括環境永續、人工智慧、前瞻科技等領域。校方...

已婚國中主任遭爆「帶按摩女上摩鐵」 校方駁「子虛烏有」、台中教局出手

台中市某國中郭姓已婚學務主任遭爆長期利用上班空檔，載送中國籍按摩女前往摩鐵開房，並造謠同校一名已婚女老師頻頻向他示愛，致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。