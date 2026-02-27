快訊

屏北高中原民實驗班須返鄉服務 9成通過族語認證

中央社／ 台北27日電
教育部27日發布新聞稿，介紹屏北高中推動原住民族實驗教育的故事。圖為屏北高中校長林照庭（中）代表獲頒「114年教育部本土教育推展貢獻獎」團體獎。中央社（教育部提供）
屏東縣屏北高中近年推動原住民族實驗教育班，規定高一、高二都須返鄉服務學習，在實作中建立身分認同，讓學習目標更明確，9成以上學生都能通過中級以上的族語認證。

教育部今天發布新聞稿，介紹屏北高中獲得「114年教育部本土教育推展貢獻獎」團體獎的事蹟。屏北高中於106學年度起就開設族語6學分必修課程，依照學生的需求，每個年級開設8到14種方言別，總數高居全國第一。

屏北高中校長林照庭表示，學校透過「原住民族文化」與「原鄉生態保育」兩大課程體系，並堅持高一升高二學生須參加「返鄉服務與學習」，引導學生從在地文化與實作經驗中深化學習。

林照庭觀察發現，學生透過認識語言與文化重新找回自我，建立身分認同後，學習目標反而更明確。文化課不僅不會影響學業，反而可讓內心更穩定、更有方向。

近年屏北高中學生屢創佳績，原民班在114年全國語文競賽中，分別奪下布農族語情境演說、拉阿魯哇族語朗讀「優等」殊榮。另外，學生通過中級以上族語認證比例高達97%，其中更有7名學生獲「中高級」證書。

其中一名學生古子蕙，積極參與部落各項文化活動與社區計畫，高中就讀期間更是進一步扮演「帶領者」角色，協助同儕深化對布農文化的認識。

古子蕙後來透過「希望入學」管道錄取台大社工系，成為該校首例。未來她打算回部落運用所學，透過教育與陪伴，讓部落的下一代能向外探索更為廣闊的可能性。

