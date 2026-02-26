從女權、永續到AI 高雄美國學校IB專案展多元創意

高雄美國學校75名學生花了一年時間把想法做出來，今天在「IB個人專案展覽」交出亮眼成果，從女權主義、人工智慧到校園永續，以批判思考、創作表達回應社會和環境百態，作品內容多元又有創意，引人入勝。

就讀十年級的張一帆與廖愷甯關注性別不平等現象，決定製作Podcast探討女性主義，節目名稱靈感來自歌手Chappell Roan查普蘿恩同名歌曲為「Femininomenon」，寓意女性威力不容小看，兩人希望透過節目深入討論亞洲社會性別差異，推動性別平權，目前已完成8集，已於Spotify上架免費收聽。

林俐安成立由學生主導的環境社團，將環境永續研究製作成適合國小學生上課的教材，透過園藝實作與資源回收倡議，提升校園永續意識，當校內推動空間有限時，她更主動與鄰近學校合作，擴大環境教育影響力。

16歲李寧希說，她之前住在美國結識身障朋友，發現他們穿脫衣服不方便，加上美國氣候寒冷，穿脫衣服需要很快，因此研發吸鐵式鈕扣服飾，讓行動不便的人獲得幫助。

賴家弘、萬迅雄以自學方式完成「砲塔AI」專題，訓練AI模型、影像辨識與PID控制，讓鏡頭可自動鎖定並追蹤指定目標，自行拍攝大量影像訓練模型，偵測到目標後計算座標與中心差值，即時調整機構角度完成追蹤。

兩人從程式、3D設計到模型訓練，技術水準與商用監控追蹤相近，應用可延伸至軍事領域、智慧監控、危險物品偵測與安全警示，整合AI、控制與機械設計的跨域實作能力，讓人眼睛一亮。

高雄美國學校總校長雷正齊表示，個人專案展覽讓學生不再只是為了分數而努力，而是投入時間與心力在自己真正關心的議題上，許多家長也發現孩子出現轉變，不再只問這會不會考，而是開始思考這能不能真的解決問題。

他指出，這不只是成果發表，更呼應108課綱強調的批判思考、探究精神與國際視野，學生在專案創作過程中，學會規畫時間、面對挫折、調整做法，也培養跨文化溝通與解決問題的能力。

雷正齊也說，思考和發想不該只停留在課本裡，而是要具體化為行動，引領學生能在變動的世界找到方向，學會獨立思考並把不同領域的知識整合起來。

賴家弘、萬迅雄以自學方式完成「砲塔AI」專題。記者郭韋綺／攝影 十年級生李歐文（Owen）深入探討量子計算，利用IBM Qiskit等線上模擬工具，撰寫量子演算法比較研究報告，分析量子科技對未來運算發展的影響，展現超越年齡的研究深度。記者郭韋綺／攝影 林俐安成立學生主導的環境社團，將環境永續相關研究化為實際，製作成適合國小學生上課的教材。記者郭韋綺／攝影 今年16歲李寧希研發吸鐵式鈕扣服飾，希望讓行動不便的人獲得幫助。記者郭韋綺／攝影 就讀十年級張一帆（中）與廖愷甯（左）關注性別不平等現象。記者郭韋綺／攝影