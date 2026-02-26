基隆某高中師爆不當管教…學生遭體罰開合跳800次跳到腳軟 教育處回應了

基隆市某高中一名教師遭投訴疑似不當管教，家長反映教師因學生成績未達標準要求開合跳等體罰動作，並疑似拍打學生臉部及言語不當對待。一名家長說，小孩成績未達標被老師處罰開合跳，最高次數竟達800次。教育處表示，已啟動調查，最重可對這名老師予以解聘處分。

有學生家長表示，這名教師常動輒威脅要記警告、小過，要學生遵守一切規定，考試成績未達標準時就處罰開合跳，有人跳到800下腳都軟了，還有的被處罰跳1000下。家長訴求希望校方撤換教師，讓孩子們能有安全的學習環境。

市府副發言人鍾明表示，針對疑似不當管教事件，市長謝國樑高度重視，第一時間指示教育處啟動調查機制，釐清事實，同時啟動學生關懷及輔導措施，最重可予以解聘處分，以維護學生受教權益，市府依法處理，絕不寬貸。

教育處表示，如調查後確有不當管教，可記申誡、記過等，並輔導教師教學改善；如經查證屬實且情節重大，將依教師法及相關規定，最重可予以解聘處分，以維護學生受教權益。

市議員鄭文婷說，肯定教育處在第一時間啟動調查與學生輔導措施，但對於市長在調查完成前即公開說「最終可以解聘」，認為謝市長越界，無視民主法治程序。市長應回歸行政中立，讓不當管教案回歸專業的委員會調查，切莫以政治力干預法治程序。

鄭文婷並表示，針對基層學校因經費受阻導致的安全隱憂，市府應立即檢討改進，還給基隆學子一個法治且安全的校園環境。

前議員張秉鈞則說，他接獲遭不當教導的學生家長反映時，立即與教育處連絡，並表達不當的管教可能造成孩子們難以抹去的傷痛，嚴重影響未來發展，請教育處立即進行調查，避免憾事發生在學童身上，家長反映教師要學生跳800下開合跳及常口出不當威脅性言詞，相當不妥。