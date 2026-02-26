快訊

高雄美國學校「IB個人專案」展 AI、永續入列

中央社／ 高雄26日電
高雄美國學校26日舉辦IB「個人專案」展覽，75名學生展現研究成果，主題包括環境永續、人工智慧、前瞻科技等領域。圖／中央社
高雄美國學校今天舉辦IB「個人專案」展覽，75名學生展現一年來研究成果，主題包括環境永續、人工智慧、前瞻科技等領域。校方表示，學生展現行動力，也更主動學習。

高雄美國學校（KAS）十年級學生用一年時間交出研究成果，75名學生在IB（International Baccalaureate，國際文憑）「個人專案展覽」中，以聯合國永續發展目標為核心，從人工智慧水質監測到視障友善設計，展現跨域整合與解決問題的能力。

校方表示，不同於傳統課堂以測驗為導向的學習模式，高雄美國學校個人專案強調「責任轉移」理念，由教師從授課者轉為引導者，學生則從被動接收者轉為主動規劃者。從選題、研究、執行到成果產出，全程由學生獨立完成。

在IB「個人專案展覽」環境永續方面，學生林俐安（Lillian）成立學生主導的環境社團，她將環境永續相關研究化為實際，製作成適合國小學生上課的教材；同時透過園藝實作與資源回收倡議，提升校園永續意識；她更主動與鄰近學校合作，擴大環境教育影響力。

學生李寧希之前住在美國，認識不少身障朋友，她說，那時候發現身障朋友在穿脫衣服上相當不便，且市面上購買的身障者穿的衣服，大部分都比較昂貴；加上美國氣候寒冷，穿脫衣服需要很快，因此研發吸鐵式的鈕扣，不但穿脫容易，外觀也很好看。

此外，也有學生開發寵物健康零食，學生賈桂琳（Jacqueline）告訴中央社記者，家中的狗常常跳來跳去，感覺不太舒服，後來檢查發現牠的骨頭不好，因此萌生自製健康寵物零食的想法，經過研發以魚肉為基底製成狗零食。

高雄美國學校總校長雷正齊表示，個人專案展覽設計讓學生不再只是為分數努力，而是為自己關心的議題投入時間與熱情。許多家長也觀察到孩子的轉變，「他們不再問這會不會考，而是問能不能真正解決問題。」

雷正齊表示，永續發展目標不應停留在教科書中，而應成為行動的起點。透過個人專案制度，學生得以在不確定的世界中找到定位，培養獨立思考與跨界整合能力。

美國 永續 身障者 高雄

