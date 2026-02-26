已婚國中主任遭爆「帶按摩女上摩鐵」 校方駁「子虛烏有」、台中教局出手

台中市某國中郭姓已婚學務主任遭爆長期利用上班空檔，載送中國籍按摩女前往摩鐵開房，並造謠同校一名已婚女老師頻頻向他示愛，致該名女老師身心受創、家庭失和。記者致電該校，該校校長今不在校長室，不願意透露身分的校內人員為郭男抱不平，直言爆料內容「子虛烏有」。

台中市教育局說明，已介入了解，並將責請學校依規查察並究責。

根據ETtoday報導，台中警方去年底在某摩鐵例行臨檢，當場查獲郭姓學務主任與一名從事按摩女子同處一室。郭男對此大聲喊冤，強調2人是多年好友，當天僅是「純養生」陪同唱歌，堅決否認買春或外遇；郭男還遭爆去年5月至9月間，多次在校內宣傳某女老師對他「頻頻示愛」，讓該名女老師身心俱疲。

中市教育局說明，針對某校郭姓主任遭檢舉不當行為，已介入了解並將責請學校依規查察，如涉有請假不實或違失等情事，依規究責；另為維護校園辦公紀律，教育局已強化出勤管理機制，且多次通函所屬各級學校賡續加強勤惰管理與查核機制，適時實行走動式管理，定期或不定期抽查同仁出勤狀況，端正紀律。