已婚國中主任遭爆「帶按摩女上摩鐵」 校方駁「子虛烏有」、台中教局出手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市教育局長蔣偉民。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影
台中市某國中郭姓已婚學務主任遭爆長期利用上班空檔，載送中國籍按摩女前往摩鐵開房，並造謠同校一名已婚女老師頻頻向他示愛，致該名女老師身心受創、家庭失和。記者致電該校，該校校長今不在校長室，不願意透露身分的校內人員為郭男抱不平，直言爆料內容「子虛烏有」。

台中市教育局說明，已介入了解，並將責請學校依規查察並究責。

根據ETtoday報導，台中警方去年底在某摩鐵例行臨檢，當場查獲郭姓學務主任與一名從事按摩女子同處一室。郭男對此大聲喊冤，強調2人是多年好友，當天僅是「純養生」陪同唱歌，堅決否認買春或外遇；郭男還遭爆去年5月至9月間，多次在校內宣傳某女老師對他「頻頻示愛」，讓該名女老師身心俱疲。

中市教育局說明，針對某校郭姓主任遭檢舉不當行為，已介入了解並將責請學校依規查察，如涉有請假不實或違失等情事，依規究責；另為維護校園辦公紀律，教育局已強化出勤管理機制，且多次通函所屬各級學校賡續加強勤惰管理與查核機制，適時實行走動式管理，定期或不定期抽查同仁出勤狀況，端正紀律。

教育局 主任 摩鐵

相關新聞

基隆某高中爆體罰！傳教師逼學生開合跳、打臉 驚動市府調查

基隆市某高中一名教師遭投訴疑似不當管教，家長反映教師因學生成績未達標準要求開合跳等體罰動作，並疑似拍打學生臉部及言語不當...

已婚國中主任遭爆「帶按摩女上摩鐵」 校方駁「子虛烏有」、台中教局出手

台中市某國中郭姓已婚學務主任遭爆長期利用上班空檔，載送中國籍按摩女前往摩鐵開房，並造謠同校一名已婚女老師頻頻向他示愛，致...

北港老人半路失神掉褲子…女學生勇敢幫忙穿上 各界好評獲表揚

雲林縣北港鎮巨人高中女學生吳姍霓昨天下午放學回家途中，遇見一名準備要去洗腎的阿伯，精神恍忽在路旁顛步站不穩、褲子滑落，往...

彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學

彰化縣某國中去年傳出一名知名男教練涉性騷及霸凌，家長去年提出申訴，並向人本基金會中部辦公室求助，調查期間教練請假接受調查...

薇閣高中17人學測滿級分再創新高 逾10人獲75級分以上「大滿貫」

學測成績昨天公布，薇閣高中再獲佳績，全校共有17位同學拿到滿級分，更有12位同學拿到6科、75級分以上的超極大滿貫，校方...

全國語文競賽屏東創歷年最佳紀錄 客語字音字形奪下4個特優

屏東縣政府今在縣府大禮堂舉辦114年度全國語文競賽頒獎典禮，其中在台灣客語字音字形項目中，國小學生組潘栩逸、國中學生組籃...

