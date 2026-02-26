快訊

基隆某高中爆教師疑不當管教 成績未達標開合跳等體罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府副發言人鍾明表示，針對疑似不當管教事件，市長謝國樑高度重視，第一時間指示教育處啟動調查機制，釐清事實。記者游明煌／翻攝
基隆市某高中一名教師遭投訴疑似不當管教，家長反映教師因學生成績未達標準要求開合跳等體罰動作，並疑似拍打學生臉部及言語不當對待。市府教育處表示，已啟動調查機制，已致電家長了解，並安排教育處人員與家長、學生會面。

日前有家長向市府反映指出，一名教師疑似因學生成績未達標準，要求學生進行開合跳等處罰動作，並另有疑似拍打學生臉部及言語上不當對待的情形。

市府表示，教育處接獲陳情後，第一時間即致電家長了解，並安排教育處人員與家長、學生會面，並立即啟動調查機制。

市府副發言人鍾明表示，針對疑似不當管教事件，市長謝國樑高度重視，第一時間指示教育處啟動調查機制，釐清事實，同時啟動學生關懷及輔導措施，最重可予以解聘處分，以維護學生受教權益，市府依法處理，絕不寬貸。

教育處說，已啟動對學生關懷措施，請學校提供必要的輔導與心理支持，協助學生情緒穩定，確保其能安心返校學習；並請學校加強觀察相關教師教學情形與班級經營狀況，持續掌握師生互動，以維護校園學習環境之穩定與安全。

教育處表示，如調查後確有不當管教，可記申誡、記過等，並輔導教師教學改善；如經查證屬實且情節重大，將依教師法及相關規定，最重可予以解聘處分，以維護學生受教權益。

教師 體罰

