快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

聽新聞
0:00 / 0:00

北港老人半路失神掉褲子…女學生勇敢幫忙穿上 各界好評獲表揚

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天巨人高中朝會上，校長徐秀慧公開表揚吳姍霓助人善行。記者蔡維斌／攝影
今天巨人高中朝會上，校長徐秀慧公開表揚吳姍霓助人善行。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮巨人高中女學生吳姍霓昨天下午放學回家途中，遇見一名準備要去洗腎的阿伯，精神恍忽在路旁顛步站不穩、褲子滑落，往來路人都閃開，吳姍霓見狀趕緊上前協助，替阿伯穿妥褲子、鞋子，全程被路人拍下貼網引來好評，今天學校公開表揚其善行，她受訪時說當時只見阿伯好像很虛弱需要幫忙，沒想太多就過去幫忙。

「阿伯，你怎麼了？需要送你去醫院嗎？」巨人高三女生吳姍霓昨天下午放學騎踏車回家途中，在文仁路靠近一家洗腎中心不遠處，看見一名年約六十多歲老阿伯，褲檔滑落、布鞋也掉了，整個人站不穩，在路旁顛來顛去，神情恍忽，她一心急就停下車，靠過去問老人家需不需要幫忙。

吳姍霓一面問老人家一面幫忙把褲子和鞋子穿上，老人家只以微弱的聲音向女學生道謝，說他要去前面洗腎，沒剩幾步路，忽感不適，頭昏眼花，出門時褲子沒穿好。吳姍霓扶持並幫忙把褲子、鞋子穿好後，老人家才自行到醫院洗腎。

吳姍霓路旁救助老人家的過程被路人拍下PO網，拍攝者貼文指，當時見該男子褲子掉落仍不自覺，一旁路過女學生主動停下腳步，蹲下替男子拉起褲子、穿鞋子，沒有絲毫嫌惡。拍攝者因腳受傷不便下車，只能在後方開啟雙閃燈示警，見這名女學生的善良「那一刻真的感受到社會的溫暖」。並也希望這份善意在社會中持續流轉，讓更多人願意在關鍵時刻挺身而出。

影片網路曝光，網友大力轉發並大讚女學生的勇氣與善行「根本就是天使」，今天上午學校朝會，校長徐秀慧公開表揚吳姍霓，縣議員黃文祥也透過助理蔡濱旭送獎勵金表揚其見義勇為的精神。

徐秀慧指出，吳姍霓很文靜，成績又好平常樂於助人，父親開機車行，媽媽平日教導為人要善良，因學校專門培育考醫藥護理系人才，平常有相關護理衛教課程，昨天吳在路上遇到此情況本能就前往幫忙，善行助人好榜樣值得表揚，不過表揚之餘同時也提醒全校學生遇此情況，樂於助人也要注意自身安全，可請路人一起幫忙。

不善表達的吳姍霓被問當時情況，會不會害怕，她只靦腆說，當時沒想太多，只見阿伯行動不便站不穩褲子又掉了，反應也遲鈍，可能需要幫忙，就趕緊靠過去幫忙把老人家的腳踏車移到旁邊，並幫忙整理儀容。

目前正積極準備參加統測的她，被問到為何將來要選讀護理系，她直言「想幫更多人」。

縣議員黃文祥透過助理到校表揚吳同學先義勇為的善行。記者蔡維斌／攝影
縣議員黃文祥透過助理到校表揚吳同學先義勇為的善行。記者蔡維斌／攝影
內向乖巧的吳姍霓勤學善良，積極準備參加統測，立志考護理系幫助更多人。記者蔡維斌／攝影
內向乖巧的吳姍霓勤學善良，積極準備參加統測，立志考護理系幫助更多人。記者蔡維斌／攝影
吳姍霓被問看到耵伯褲子掉下，為何不害怕還靠去幫忙穿上，她笑說，當時沒想那麼多，只想幫阿伯而已。記者蔡維斌／攝影
吳姍霓被問看到耵伯褲子掉下，為何不害怕還靠去幫忙穿上，她笑說，當時沒想那麼多，只想幫阿伯而已。記者蔡維斌／攝影
今天巨人高中校長徐秀慧公開表揚吳姍霓助人善行。記者蔡維斌／攝影
今天巨人高中校長徐秀慧公開表揚吳姍霓助人善行。記者蔡維斌／攝影
巨人高中校長徐秀慧強調校方積極推動「三好運動」，存好心、說好話、做好事，讓善念成為習慣，讓品格成為力量，吳姍霓同學用實際行動，做出最最溫暖的實踐證明。記者蔡維斌／攝影
巨人高中校長徐秀慧強調校方積極推動「三好運動」，存好心、說好話、做好事，讓善念成為習慣，讓品格成為力量，吳姍霓同學用實際行動，做出最最溫暖的實踐證明。記者蔡維斌／攝影

洗腎 高中生 統測 護理

延伸閱讀

彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精 癡漢強制猥褻改判3年2月

政大女學生遭17樓墜落冷氣砸死 老闆認罪賠償800萬獲緩刑工人仍判2年

北港丟狗案引發眾怒 男被約談道歉稱酒後被咬才犯案

相關新聞

基隆某高中爆教師疑不當管教 成績未達標開合跳等體罰

基隆市某高中一名教師遭投訴疑似不當管教，家長反映教師因學生成績未達標準要求開合跳等體罰動作，並疑似拍打學生臉部及言語不當...

彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學

彰化縣某國中去年傳出一名知名男教練涉性騷及霸凌，家長去年提出申訴，並向人本基金會中部辦公室求助，調查期間教練請假接受調查...

北港老人半路失神掉褲子…女學生勇敢幫忙穿上 各界好評獲表揚

雲林縣北港鎮巨人高中女學生吳姍霓昨天下午放學回家途中，遇見一名準備要去洗腎的阿伯，精神恍忽在路旁顛步站不穩、褲子滑落，往...

薇閣高中17人學測滿級分再創新高 逾10人獲75級分以上「大滿貫」

學測成績昨天公布，薇閣高中再獲佳績，全校共有17位同學拿到滿級分，更有12位同學拿到6科、75級分以上的超極大滿貫，校方...

全國語文競賽屏東創歷年最佳紀錄 客語字音字形奪下4個特優

屏東縣政府今在縣府大禮堂舉辦114年度全國語文競賽頒獎典禮，其中在台灣客語字音字形項目中，國小學生組潘栩逸、國中學生組籃...

淡水國小忠孝樓木門老舊 議員爭取換新鋁門

新北市淡水區的淡水國小，校園內的忠孝樓已經使用二十多年，校長表示，有許多教室的門板是木造材質，因為使用多年有變形無法密合的情形，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費來進行修繕，將整棟樓教室有28片的舊門板換新，使用新式的可透氣鋁門，提供學生更良好的教室品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。