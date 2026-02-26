彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學
彰化縣某國中去年傳出一名知名男教練涉性騷及霸凌，家長去年提出申訴，並向人本基金會中部辦公室求助，調查期間教練請假接受調查。但彰化縣議員賴清美表示，今天傳出該教練將重回校園教課，女學生嚇得不敢去上學，由於家長申復要重啟調查，縣府教育處已訂3月2日晚間召開申復審議小組會議，家長質疑為何急於讓教返校。
賴清美說，這名女學生國中開始接受這名男教練指導，女學生認為男教練有數次的不當接觸紀錄，並有霸凌情事傳出。家長曾向學校提出性平申訴，但未有結果，最後轉向人本基金會中部辦公室求助。
賴清美強調，去年爆發性騷事件後，教練請假接受調查，但調查結果認為教練沒有違反性平情事，女學生家長去年12月中旬就提出申復，縣府卻遲遲未召開會議，反而是男教練已復聘，今天可回校教學，女學生知道後害怕到不敢去上學，讓受害者遭到二度傷害。
縣府教育處指出，此案校方完成調查程序，召開專任運動教練評審委員會予以復聘。後續家長提出申復案，由縣府依程序審議中，期間校方需依校園性別事件防治準則第26條第1項規定，保障校園性別事件當事人之受教權，並依性別平等教育法第24條規定採取必要處置。
教育處也指出，「經洽詢教育部性平部門，部方建議如果申復決定是重啟調查，可以直接要求學校予以暫時停聘。 」而針對此案教育處已訂於3月2日晚間召開申復審議小組會議，與申復委員確認本案申復審議決定書，等完成程序後再做適當處置。
