全國語文競賽屏東創歷年最佳紀錄 客語字音字形奪下4個特優
屏東縣政府今在縣府大禮堂舉辦114年度全國語文競賽頒獎典禮，其中在台灣客語字音字形項目中，國小學生組潘栩逸、國中學生組籃歆詠、高中學生組邱豊耘及教師組許淑梅，分別拿下4個特優獎，創下屏東縣歷年來單一項目最佳紀錄，成果亮眼。
屏東縣府教育處指出，114年度全國語文競賽中屏東代表隊共有93人參賽，在個人賽及團體賽共拿下21項目27名特優、30項目40名優等及16項目19名甲等，共獲86座獎項，成績斐然。
台灣客語字音字形項目國小學生組內埔國小六年級潘栩逸、國中學生組美和高中國中部二年級的籃歆詠、高中學生組屏東女中邱豊耘及教師組繁華國小老師許淑梅，分別獲4個特優獎，創下屏東縣歷年單一項目的最佳紀錄。
客語字音字形指導老師朱遠航其實是超級斜槓，他其實是獸醫師，過去因為曾指導自己的孩子參加客語字音字型比賽，並獲獎，累積教學經驗後，擔任屏東縣全國組帶隊老師。
朱遠航分享，字音字形項目難度在於須具備紮實記憶能力與精準判讀能力，客語字彙共有1萬8千字，不同於客語演說仰賴日常語境，字音字形需長時間累積與反覆練習。他看到學生站上全國舞台脫穎而出，倍感欣慰。
縣長周春米表示，語文是文化的根基，也是情感與記憶載體，透過語言與文字，得以傳承世代累積智慧與情感，客語字音字形各組皆獲特優，是語文教育長年扎根努力成果，期許孩子與老師再接再厲，成為屏東語文與文化傳承的重要種子，持續為教育寫下新頁。
客語朗讀項目表現不錯，高中組特優屏東女中二年級蘇子茜說，她的爸爸是閩南人、媽媽是客家人，從小學習客語，平時在家也會與媽媽以客語交談。朗讀與日常對話不同，轉音與語調上需更精準，未來持續精進語言能力。國小組獲特優五溝國小四年級的林芯妤、教師組特優是四林國小老師鍾怡音。
縣府教育處表示，代表隊成員皆經過區賽、複賽選拔，並投入6周密集訓練，未來持續挹注語文教育資源，營造學習環境，語文扎根校園、文化薪火相傳，培育更多優秀人才。
