淡水國小忠孝樓木門老舊 議員爭取換新鋁門

新北市淡水區的淡水國小，校園內的忠孝樓已經使用二十多年，校長表示，有許多教室的門板是木造材質，因為使用多年有變形無法密合的情形，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費來進行修繕，將整棟樓教室有28片的舊門板換新，使用新式的可透氣鋁門，提供學生更良好的教室品質。

淡水國小校長陳佩芝表示，過去在學校忠孝樓，對於教室的前後門，可以看到有許多地方門關起來還是有很大的縫隙，而且也容易讓學童在使用上會有夾傷手的情況，而這次也感謝市議員陳偉杰爭取經費將忠孝樓的門換掉改成安全穩固的鋁製門板，還有雙層紗網開關通風設施。

新北市議員陳偉杰表示，一間教室，一天要陪孩子待上好幾個小時。但過去忠孝樓使用的木門，只要一關上，空氣不流通，一打開，又影響學生動線，還容易讓蚊蟲跑進來，對學習與健康都造成困擾，因此，將原木門全面更換為「三合一通風門」，加強空氣流通，降低腸病毒等疾病傳播風險，同時隔絕蚊蟲，兼顧動線與安全，讓孩子能安心上課、健康學習。