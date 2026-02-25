快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

淡水國小忠孝樓木門老舊 議員爭取換新鋁門

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
更新教室老舊門板，提供學子更優質的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供
更新教室老舊門板，提供學子更優質的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區的淡水國小，校園內的忠孝樓已經使用二十多年，校長表示，有許多教室的門板是木造材質，因為使用多年有變形無法密合的情形，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費來進行修繕，將整棟樓教室有28片的舊門板換新，使用新式的可透氣鋁門，提供學生更良好的教室品質。

淡水國小校長陳佩芝表示，過去在學校忠孝樓，對於教室的前後門，可以看到有許多地方門關起來還是有很大的縫隙，而且也容易讓學童在使用上會有夾傷手的情況，而這次也感謝市議員陳偉杰爭取經費將忠孝樓的門換掉改成安全穩固的鋁製門板，還有雙層紗網開關通風設施。

新北市議員陳偉杰表示，一間教室，一天要陪孩子待上好幾個小時。但過去忠孝樓使用的木門，只要一關上，空氣不流通，一打開，又影響學生動線，還容易讓蚊蟲跑進來，對學習與健康都造成困擾，因此，將原木門全面更換為「三合一通風門」，加強空氣流通，降低腸病毒等疾病傳播風險，同時隔絕蚊蟲，兼顧動線與安全，讓孩子能安心上課、健康學習。

教室 淡水 校園

延伸閱讀

觀察站／走春探路高喊「讓我回新北服務」 李四川新北選戰已開跑

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

新北民代點名淡江大橋 盼新北代表性建設躍上國幣

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

相關新聞

淡水國小忠孝樓木門老舊 議員爭取換新鋁門

新北市淡水區的淡水國小，校園內的忠孝樓已經使用二十多年，校長表示，有許多教室的門板是木造材質，因為使用多年有變形無法密合的情形，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費來進行修繕，將整棟樓教室有28片的舊門板換新，使用新式的可透氣鋁門，提供學生更良好的教室品質。

畢旅3天2夜收5250！「4餐自理+逛免費景點」 南部高中行程百萬人關注

南部一所高級中學的高二畢業旅行規畫引發爭議，有網友在Threads曬出一張照片，寫下「誰家學校畢旅這麼破」，三天兩夜的行程包括台中文化創意園區、一中街商圈、審計新村、城市探索與麗寶樂園，每人費用5250元，其中四餐需要自理，住宿為苗栗尚順君樂飯店，且投票率須達85%才能成行。貼文曝光後，引發逾5萬讚、9千次分享，貼文瀏覽次數超過165萬。

花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處

花蓮縣花崗國中一名男老師日前在Threads怒嗆網友「你媽是慰安婦嗎？」，隨後被網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」，該名老師回答「當然呀，不然咧」，雖然已經刪文、刪帳號，相關留言卻遭截圖備份後在網路上迅速擴散，引發網友撻伐。

屏東縣泰安國小打造能源教育場域 人力單車讓學生體驗運動發電

淨零碳排趨勢，校園成為推動永續重要場域，屏東縣內埔鄉泰安國小從停車場透水性鋪面、教學大樓外牆遮陽工程、屋頂太陽能板到教室...

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

近年升學環境競爭加劇，不少家長為求孩子學習環境穩定，選擇放棄公立體制，轉向私立國高中。對此，一名網友分享，自己原以為私校有錢就能念，沒想到親戚為了讓孩子就讀私立國中，除了得負擔高額學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試，讓他相當意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

斗六國中教室換LED燈可省萬餘度電 縣府發起全縣換燈獲企業支持

響應2050淨零排放，雲林縣政府挹注50萬元，為斗六國中全面汰換教室傳統的老舊照明，合計更換724座LED燈具，一年可省...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。