淡水國小忠孝樓木門老舊 議員爭取換新鋁門
新北市淡水區的淡水國小，校園內的忠孝樓已經使用二十多年，校長表示，有許多教室的門板是木造材質，因為使用多年有變形無法密合的情形，因此透過新北市議員陳偉杰爭取經費來進行修繕，將整棟樓教室有28片的舊門板換新，使用新式的可透氣鋁門，提供學生更良好的教室品質。
淡水國小校長陳佩芝表示，過去在學校忠孝樓，對於教室的前後門，可以看到有許多地方門關起來還是有很大的縫隙，而且也容易讓學童在使用上會有夾傷手的情況，而這次也感謝市議員陳偉杰爭取經費將忠孝樓的門換掉改成安全穩固的鋁製門板，還有雙層紗網開關通風設施。
新北市議員陳偉杰表示，一間教室，一天要陪孩子待上好幾個小時。但過去忠孝樓使用的木門，只要一關上，空氣不流通，一打開，又影響學生動線，還容易讓蚊蟲跑進來，對學習與健康都造成困擾，因此，將原木門全面更換為「三合一通風門」，加強空氣流通，降低腸病毒等疾病傳播風險，同時隔絕蚊蟲，兼顧動線與安全，讓孩子能安心上課、健康學習。
【編輯推薦】
▪學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好
▪學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」
▪花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
▪公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
▪讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
▪考生注意！25日上午9時公布學測成績 查詢方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。