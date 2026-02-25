畢旅3天2夜收5250！「4餐自理+逛免費景點」 南部高中行程百萬人關注

南部一所高級中學的高二畢業旅行規畫引發爭議，有網友在Threads曬出一張照片，寫下「誰家學校畢旅這麼破」，三天兩夜的行程包括台中文化創意園區、一中街商圈、審計新村、城市探索與麗寶樂園，每人費用5250元，其中四餐需要自理，住宿為苗栗尚順君樂飯店，且投票率須達85%才能成行。貼文曝光後，引發逾5萬讚、9千次分享，貼文瀏覽次數超過165萬。

根據家長同意書上的行程內容，畢旅日期為4月22日（三）至4月24日（五），費用為5250元，第一天上午前往「台中文化創意園區」，中午安排至「一中街商圈」且午餐自理，下午前往「審計新村」，行程結束後前往苗栗尚順君樂飯店休息。

第二天行程從早上9點半開始，學生上午可自由選擇「A.旅行社規劃」或「B.各班規劃（一班一輛遊覽車，集體行動）」進行城市探索，當天午餐和晚餐均需自理，晚間7點回到苗栗尚順君樂飯店休息。第三天則一同前往「麗寶樂園」，午餐同樣自理。三天兩夜的完整行程後續將公布於各班班長群組。

貼文一出，不少網友留言，「一半的行程定點都是免費的，收5250有料」、「感覺校方恨不得把你們丟在外面三天自生自滅，然後跟你們收錢」、「這什麼逛街行程，畢旅不就是要墾丁海邊燈塔逛大街，還有營火晚會，午晚餐吃桌菜，水果是柳丁的那種。然後晚上住小木屋，跑去別人房間偷玩違禁品，最後再謠傳靈異事件，不是這樣嗎？」、「什麼都自理，怎麼行程不順便（自理），全部字出現最多次就是自理」、「這樣還收5250，我畢旅住長榮桂冠跟六福莊5400，還有附早午餐」、「這要去幹什麼？聚一起打遊戲而已嗎？最神奇的是這樣5000+，我國中兩個遊樂園+妖怪村都5000，那種文化中心有些甚至不用錢欸」、「這免費的讓我去，我都不要」。

不過有網友緩頰，「其實我覺得還好，可以自己規劃一天。最大的疑問是麗寶樂園好不好玩（我沒去過）以及能玩到幾點？我的話，會選擇劍湖山起碼離台南近一些可以待久一點」、「君悅旁邊有百貨公司，裡面還有攀岩可以玩，不錯！還可以抽個空到七樓看電影」、「已經很好了，我看過一個偏遠學校的畢旅，只在附近的偏僻景點逛，半天就莎喲娜拉了，然後再走回學校。對，全程都用走的，連遊覽車都沒有」、「國立高中可以理解，畢竟念國立的有些人可能家裡跟我一樣窮，花錢買個課本就能念個老半天，能出去畢旅也是謝天謝地了，學校應該不敢排太好的行程」。