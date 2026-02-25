台東高中元宵「停課抬轎」？校方澄清：只調整課後輔導 學生安全第一
近期有網友在社群平台分享，台東高中公告將於3月3日與4日暫停第八節課，引發熱議，甚至有人稱這是「全台唯一停課讓學生抬轎的學校」。對此，校方立即澄清，停課安排的主要原因，是考量元宵遶境活動的路線與學生放學動線交錯，為確保通學安全，僅對課後輔導課程進行調整。
校務處表示，元宵祈福遶境活動期間，市區部分道路將實施交通管制，學生若照常上課與放學，可能發生人車爭道的危險。因此，校方決定暫停課後輔導，保障學生通學安全，而非全面停課或影響必修課程，外界不要誤解。各科教師已依此調整教學計畫，確保學生學習與升學權益不受影響。
據了解，過去元宵期間，不少學校曾出現學生請假參加陣頭遶境的情況，甚至有班級半數學生缺席，導致校園出現「空城」景象。縣警察局及教育處也曾要求宮廟避免邀請學生參與遶境隊伍。雖然制度允許學生請假，但陣頭活動偶有脫序情形，學校在准假與安全管理上一直相當謹慎，以避免學生與校方間出現衝突。
今年台東元宵神明遶境預計將有77支隊伍參加，活動於3月3日與4日在市區舉行。陣頭包括神轎、八家將、戰鼓、舞龍舞獅及創意花車，其中7隊為免抽籤隊伍，包括福安宮、天后宮、玄武堂等。活動重點為市區遶境、炮炸寒單以及最終的入廟儀式。
延伸閱讀
