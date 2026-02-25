屏東縣泰安國小打造能源教育場域 人力單車讓學生體驗運動發電

淨零碳排趨勢，校園成為推動永續重要場域，屏東縣內埔鄉泰安國小從停車場透水性鋪面、教學大樓外牆遮陽工程、屋頂太陽能板到教室內人力單車、水力發電模組等，能源教育融入環境，還獲2025年全國推動能源教育標竿銀獎。

走進校園，閒置廚房改造創客教室，學生們奮力踩人力發電腳踏車，產生電流供給前方放置電風扇，享受涼風，體驗運動發電樂趣。校長林廣文說，針對不同年級打造能源教育課程，培訓中高年級學生擔任解說員，為參訪來賓講解校內節能措施，也將節能減碳理念帶回家並擴散至社區。

泰安國小以低碳、節能、綠校園為辦學特色，2003年加入屏東縣環境教育輔導團，推動能源教育，深耕環境教育逾十年，多次獲經濟部推動能源教育標竿獎，也是教育部永續循環示範學校。

總務主任凃淳益說，教學大樓西曬嚴重，建築外牆設外遮陽，隔絕太陽輻射熱，以外推窗將走廊的風引入教室，利用氣窗上的排風扇達到通風，室內溫度在夏季正中午下降約3度，配合班班有冷氣，30度、33度開冷氣，省的電就差很多。

凃淳益說，教室後方設智慧電表，數據化讓學生知道用多少電，1度電換算3元，學生相對有感，老師帶著學生討論如何讓下個月電費更便宜，養成節約能源習慣，導入智慧控制系統輔助，如走廊、廁所更換LED感應燈，幫助校園節能。

泰安國小近年配合縣府「節電夥伴治理與推廣計畫」，透過校園參與式預算，運用縣府挹注經費在屋頂設16片太陽能板，搭配儲能電池，採「自發自用」，供應教師辦公室電力。運行一年多，月平均發電250度，年平均發電2600度，供電給辦公室2部冷氣、電燈照明，和24小時不斷電的監視器，推動能源自主，提升防災韌性。

縣府城鄉發展處表示，推動多元節電，近年除有校園提出具特色節電方案，也針對社區、企業、公部門與學校機關提供節能診斷，協助弱勢家戶、獨居長者更換傳統燈具，將節電觀念帶進生活。 透過能源教具人力發電腳踏車，讓學生體驗發電的樂趣。圖／屏東縣政府提供 泰安國小教學樓外遮陽工程有效阻擋太陽輻射熱。圖／屏東縣政府提供 泰安國小校園顯眼處設置能源資訊看板，顯示學校用電及發電資訊。圖／屏東縣政府提供 泰安國小將自發自用的電供應給教師辦公室。圖為儲能電池。圖／屏東縣政府提供 泰安國小屋頂的太陽能板，一部分為出租空間給業者包辦，一部分採自發電自用模式，供應給教師辦公室兩部冷氣、電燈與24小時不斷電的監視設備。圖／屏東縣政府提供