花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
花蓮縣花崗國中一名男老師日前在Threads怒嗆網友「你媽是慰安婦嗎？」，隨後被網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」，該名老師回答「當然呀，不然咧」，雖然已經刪文、刪帳號，相關留言卻遭截圖備份後在網路上迅速擴散，引發網友撻伐。
這起事件起源於農曆春節前夕，一名網友在Threads發文提及「我已逝老媽的名言：台灣人寧可給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料引來一名男子留言「你媽是慰安婦嗎？」，被起底是花崗國中的英文老師。相關留言被轉發到臉書社團「花蓮543【洄瀾正藍宮】」，不少網友透露「他被檢舉過很多次了」、「一個老師怎麼出言這麼無理，像是沒受過教育，確定是老師嗎，誤人子弟喔」、「躲得過白菜門，但躲得過問候人家媽媽嗎」。
事件爆發後，有家長向媒體投訴，該名教師不僅在校內擔任生教組長，還曾是性平相關業務的承辦人，卻公開發言侮辱女性，有損教育人員形象。由於事情發生在春節連假前一天，擔心校方未必會主動處理，希望相關單位能重視這件事情。
對此，花崗國中校長鄭健民表示，該名教師目前已非性平業務承辦人，但仍是生教組長，已口頭告誡他勿再有類似言論，傳言有網友投書到教育部，校方則表示尚未收到教育部來文。
據悉，該名老師過去曾因不同原因多次登上媒體，包含備受爭議的「白菜門」事件，當時他在臉書PO文，痛批學校營養午餐菜量少，結果引來不少網友留言批評學校，甚至驚動時任副縣長徐祥明前往學校關心，事後被認為其刻意詆毀記一小過懲處。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。