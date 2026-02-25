花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處

花蓮縣花崗國中一名男老師日前在Threads怒嗆網友「你媽是慰安婦嗎？」，隨後被網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」，該名老師回答「當然呀，不然咧」，雖然已經刪文、刪帳號，相關留言卻遭截圖備份後在網路上迅速擴散，引發網友撻伐。

這起事件起源於農曆春節前夕，一名網友在Threads發文提及「我已逝老媽的名言：台灣人寧可給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料引來一名男子留言「你媽是慰安婦嗎？」，被起底是花崗國中的英文老師。相關留言被轉發到臉書社團「花蓮543【洄瀾正藍宮】」，不少網友透露「他被檢舉過很多次了」、「一個老師怎麼出言這麼無理，像是沒受過教育，確定是老師嗎，誤人子弟喔」、「躲得過白菜門，但躲得過問候人家媽媽嗎」。

事件爆發後，有家長向媒體投訴，該名教師不僅在校內擔任生教組長，還曾是性平相關業務的承辦人，卻公開發言侮辱女性，有損教育人員形象。由於事情發生在春節連假前一天，擔心校方未必會主動處理，希望相關單位能重視這件事情。

對此，花崗國中校長鄭健民表示，該名教師目前已非性平業務承辦人，但仍是生教組長，已口頭告誡他勿再有類似言論，傳言有網友投書到教育部，校方則表示尚未收到教育部來文。

據悉，該名老師過去曾因不同原因多次登上媒體，包含備受爭議的「白菜門」事件，當時他在臉書PO文，痛批學校營養午餐菜量少，結果引來不少網友留言批評學校，甚至驚動時任副縣長徐祥明前往學校關心，事後被認為其刻意詆毀記一小過懲處。