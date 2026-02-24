3頁漫畫讓人掉淚…宜蘭16歲高二生以「傳聲筒」榮獲全國青漫獎金獎

國立羅東高中高二資優班學生江翊丞年僅16歲，創作出3頁的《傳聲筒》短篇漫畫，在全國兩百多件作品中脫穎而出，榮獲文化部首屆青漫獎個人組金獎，優異表現獲得宜蘭縣代理縣長林茂盛今天接見祝賀，並致贈生日禮物，肯定他的努力與優秀創作，宜蘭青年在全國舞台上發光發熱。

文化部首屆青漫獎下由「金漫獎」向下延伸設立，鼓勵青少年關注臺灣漫畫創作，並提供青年漫畫家展現才華的平台。江翊丞的參獎作品《傳聲筒》描述兩名少女情誼，其中一人生病仍想追求未完成的夢想，另一人透過傳聲筒鼓勵，但好友最後仍不敵病魔，讓人鼻酸。

得獎評語指出，好的故事通常源自一個簡單到不行卻極具張力的核心創意（點子），這句話在短篇漫畫中，更顯重要。如何在極短篇幅裡清楚的敘事，傳遞一個點子且完整的說完一個故事，看完後還能令人動容、甚至掉淚，這是非常不容易的事，《傳聲筒》這部作品做了一次完美的示範。

江翊丞從小熱愛藝術創作，國小3年級開始接觸動畫作品，爸媽在家裡放大白板，鼓勵他自由發揮創意，每晚與父親的動畫時間，培養出對漫畫創作的興趣，從國小6年級時開始自學，持續創作，透過敏銳觀察且細膩畫風，屢有佳作。

代理縣長林茂盛表示，江翊丞的作品只有3頁，卻獲得青漫獎評審團的高度評價，這不僅是對他個人創意與努力的肯定，也充分展現宜蘭青年在藝術創作上的潛力與才華，其傑出表現為校爭光，為宜蘭文化注入新活力。

江翊丞即將於3月2日迎來17歲生日，代理縣長林茂盛致贈他心愛的日本插畫家LAM畫集，作為勉勵。縣府表示，青年是文化創新的重要推手，未來將持續支持青年創作與藝術教育，營造友善、多元的創作環境，鼓勵更多青年學子勇於追夢，讓宜蘭成為孕育文化創意與藝術人才基地。 傳聲筒短篇漫畫的第三頁。圖／縣府提供 江翊丞說明得獎作品「傳聲筒」所要表達的意涵。圖／縣府提供 傳聲筒短篇漫畫的第二頁。圖／縣府提供 傳聲筒短篇漫畫的第一頁。圖／縣府提供