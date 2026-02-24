3頁漫畫讓人掉淚…宜蘭16歲高二生以「傳聲筒」榮獲全國青漫獎金獎

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛頒發表揚狀及致贈生日禮物給榮獲全國青漫獎個人組金獎的羅東高中學生江翊丞，右側為江父手持青漫獎獎狀及得獎作品傳聲筒。圖／縣府提供
國立羅東高中高二資優班學生江翊丞年僅16歲，創作出3頁的《傳聲筒》短篇漫畫，在全國兩百多件作品中脫穎而出，榮獲文化部首屆青漫獎個人組金獎，優異表現獲得宜蘭縣代理縣長林茂盛今天接見祝賀，並致贈生日禮物，肯定他的努力與優秀創作，宜蘭青年在全國舞台上發光發熱。

文化部首屆青漫獎下由「金漫獎」向下延伸設立，鼓勵青少年關注臺灣漫畫創作，並提供青年漫畫家展現才華的平台。江翊丞的參獎作品《傳聲筒》描述兩名少女情誼，其中一人生病仍想追求未完成的夢想，另一人透過傳聲筒鼓勵，但好友最後仍不敵病魔，讓人鼻酸。

得獎評語指出，好的故事通常源自一個簡單到不行卻極具張力的核心創意（點子），這句話在短篇漫畫中，更顯重要。如何在極短篇幅裡清楚的敘事，傳遞一個點子且完整的說完一個故事，看完後還能令人動容、甚至掉淚，這是非常不容易的事，《傳聲筒》這部作品做了一次完美的示範。

江翊丞從小熱愛藝術創作，國小3年級開始接觸動畫作品，爸媽在家裡放大白板，鼓勵他自由發揮創意，每晚與父親的動畫時間，培養出對漫畫創作的興趣，從國小6年級時開始自學，持續創作，透過敏銳觀察且細膩畫風，屢有佳作。

代理縣長林茂盛表示，江翊丞的作品只有3頁，卻獲得青漫獎評審團的高度評價，這不僅是對他個人創意與努力的肯定，也充分展現宜蘭青年在藝術創作上的潛力與才華，其傑出表現為校爭光，為宜蘭文化注入新活力。

江翊丞即將於3月2日迎來17歲生日，代理縣長林茂盛致贈他心愛的日本插畫家LAM畫集，作為勉勵。縣府表示，青年是文化創新的重要推手，未來將持續支持青年創作與藝術教育，營造友善、多元的創作環境，鼓勵更多青年學子勇於追夢，讓宜蘭成為孕育文化創意與藝術人才基地。

傳聲筒短篇漫畫的第三頁。圖／縣府提供
江翊丞說明得獎作品「傳聲筒」所要表達的意涵。圖／縣府提供
傳聲筒短篇漫畫的第二頁。圖／縣府提供
傳聲筒短篇漫畫的第一頁。圖／縣府提供
