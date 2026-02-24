斗六國中教室換LED燈可省萬餘度電 縣府發起全縣換燈獲企業支持

響應2050淨零排放，雲林縣政府挹注50萬元，為斗六國中全面汰換教室傳統的老舊照明，合計更換724座LED燈具，一年可省下萬餘度電，相當減少約8公噸溫室氣體排放，縣府將以斗六國中為示範推展到全縣國中小，獲企業界支持，以改善教學環境，推動校園減碳。

為擴大推動校園減碳，雲林縣府計畫處推出「採用高效率光源自願減量專案」，今起率先為斗六國中更換舊燈具，未來將推廣到全縣180多所國中小學，此計畫已獲知名科技廠支持，預計到今年底前可攜手完成這項換燈減碳工程。

計畫處長李明岳指出，老舊燈具照明效果不佳、易故障、耗電，改用高效能LED燈具，不但可大幅降低用電量，也讓教室照明更明亮、舒適，學生上課不再「霧煞煞」，有效「護眼」減輕眼睛負擔，提升專注力。

李明岳說，校園節能成果已通過環境部審議，納入國家溫室氣體自願減量制度，建立可複製、可追蹤的示範模式。以斗六國中這次更換LED燈具，估計一年約可節省用電達1萬7475度，減少約8公噸溫室氣體排放。

李明岳指出，除政府挹注經費，縣府也媒合企業ESG資源，協助學校汰換校園傳統燈管，導入高效率節能照明設備，已有多家企業響應校園節能、照明升級，預計今年底全縣180多所公立學校可完成汰換，屆時減碳成果將很可觀。

縣長張麗善也指出，推動淨零不能只做單點示範，要能打造一套在全縣複製推廣的行動模式，同時藉此讓孩子從小建立節能減碳觀念，這項專案不只為減碳，也同時改善學生的學習與視力環境，替學生打造更優質的學習環境，可說兼顧節能與健康，值得大力推倡。