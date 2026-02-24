好讀校園記者「U特派」招募中
聯合報系啟動「好讀U特派」校園記者招募計畫，即日起開放報名，邀請曾獲聯合盃全國作文大賽初賽佳作以上名次的國小5年級至高中職1年級學子參加徵選，預計選出20名校園記者進行一年的專業培訓，期盼年輕學子透過閱讀、觀察與寫作，學習提問並表達觀點，「用文字解鎖未來」。
徵選資格為114學年度就讀國小5年級至高中職1年級學生，且對新聞工作有興趣者。報名期間即日起至115年3月8日止，線上報名，書面審查無面試，需檢附500字自我介紹、拍攝指定影音及個人活動實績等優勢文件。預計正取20名，4月11日開訓，錄取者將接受聯合報新聞部業師指導，培訓全程免費，為期一年，優秀作品將有機會刊登好讀周報、聯合學苑及聯合報系旗下相關 App 等並獲發稿費。
聯合盃今年迎接二十週年，辦理迄今培養無數語文新星。主辦單位指出聯合盃不只培養寫作力，也重視學生寫作力的社會應用與實踐；透過好讀U特派校園記者培訓，讓學生有機會挑戰採訪任務，藉由新聞實務找到興趣、提升媒體素養與競爭力，為未來學習奠定基礎。報名資訊、優勢文件規格及徵選辦法等，詳見聯合學苑網站（https://udncollege.udn.com/ureporter）或洽好讀周報林小姐(02)86925588分機3037。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。