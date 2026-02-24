好讀校園記者「U特派」招募中

聯合報系啟動「好讀U特派」校園記者招募計畫，即日起開放報名，邀請曾獲聯合盃全國作文大賽初賽佳作以上名次的國小5年級至高中職1年級學子參加徵選，預計選出20名校園記者進行一年的專業培訓，期盼年輕學子透過閱讀、觀察與寫作，學習提問並表達觀點，「用文字解鎖未來」。

徵選資格為114學年度就讀國小5年級至高中職1年級學生，且對新聞工作有興趣者。報名期間即日起至115年3月8日止，線上報名，書面審查無面試，需檢附500字自我介紹、拍攝指定影音及個人活動實績等優勢文件。預計正取20名，4月11日開訓，錄取者將接受聯合報新聞部業師指導，培訓全程免費，為期一年，優秀作品將有機會刊登好讀周報、聯合學苑及聯合報系旗下相關 App 等並獲發稿費。

聯合盃今年迎接二十週年，辦理迄今培養無數語文新星。主辦單位指出聯合盃不只培養寫作力，也重視學生寫作力的社會應用與實踐；透過好讀U特派校園記者培訓，讓學生有機會挑戰採訪任務，藉由新聞實務找到興趣、提升媒體素養與競爭力，為未來學習奠定基礎。報名資訊、優勢文件規格及徵選辦法等，詳見聯合學苑網站（https://udncollege.udn.com/ureporter）或洽好讀周報林小姐(02)86925588分機3037。