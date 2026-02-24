快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己原以為私校有錢就能念，沒想到親戚為了讓孩子就讀私立國中，除了得負擔高額學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試，讓他相當意外。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己原以為私校有錢就能念，沒想到親戚為了讓孩子就讀私立國中，除了得負擔高額學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試，讓他相當意外。示意圖／Ingimage

近年升學環境競爭加劇，不少家長為求孩子學習環境穩定，選擇放棄公立體制，轉向私立國高中。對此，一名網友分享，自己原以為私校有錢就能念，沒想到親戚為了讓孩子就讀私立國中，除了得負擔高額學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試，讓他相當意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「公立國中只剩下窮人跟8+9了嗎？」為題，指出以往覺得私立學校「有錢就能念」，但近期聽親戚分享，才知道原來完全不是這樣。若想讓小孩進「頂級私校」，從國小二年級就要開始安排安親班與補習班，提前為升學鋪路，讓他驚呼「小學二年級不是天真無邪、無憂無慮的年紀嗎？居然馬上就要面臨升學壓力」。

這名網友進一步指出，親戚稱公立國中容易遇到家庭背景複雜，或行為偏差的學生，擔心霸凌、打架或家長衝突等問題，怕小孩遇到不好的事情，絕對會後悔沒送私校，讓她心想「現在是不是幾乎都要送小孩去私校，才是正常家庭了？」

貼文一出後，不少網友都表示「讀私立國中遇到89家庭機率比較低」、「公立學校真的糞化」、「怕遇到乾哥」、「老師沒法管教，教官沒法吸仇恨值」、「國中沒有能力分班真的很麻煩，就有人不想念書，只好逼想念書的統一全部跑去念私立」、「成績好的會被霸凌」、「教官退出學校，小孩不能打、不能體罰」、「真正的問題是家長資源的複製」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「有錢的8+9父母還是會送小孩去私立」、「我也是讀私立國中的，同屆裡也是有8+9，當初還有辦入學考，那幾個我怎麼看就是考不進來的，還不是靠關係或是金錢？」、「可是私立學校的師資其實比較差，因為公立學校老師的福利比較好」、「有能力的老師早就都考公立，才不會被壓榨」、「好的公立，素質比私校更好」。

本站曾報導，一名網友不解，政府為何補助私立大學學費？指出許多私立大學的入學分數，甚至高於國立後段班，不存在幫助後段同學升學的說法。對此，網友也表示「無法理解這個制度，這樣資源明顯沒分配平均很不公平」、「讀私立是為了學校的特殊性沒錯，但大學補助用國立私立直接劃分也很奇怪」。

小孩 升學 霸凌 窮人

延伸閱讀

學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看長短目標

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

曾恐嚇刀剁手…桃園魔頭女教師仍在校 網友痛揭霸凌：終於逃出魔爪

從小到大都唸錯！友「誼」不是二聲 正確讀音讓一票人崩潰

相關新聞

好讀校園記者「U特派」招募中

聯合報系啟動「好讀U特派」校園記者招募計畫，即日起開放報名，邀請曾獲聯合盃全國作文大賽初賽佳作以上名次的國小5年級至高中...

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

近年升學環境競爭加劇，不少家長為求孩子學習環境穩定，選擇放棄公立體制，轉向私立國高中。對此，一名網友分享，自己原以為私校有錢就能念，沒想到親戚為了讓孩子就讀私立國中，除了得負擔高額學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試，讓他相當意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

斗六國中教室換LED燈可省萬餘度電 縣府發起全縣換燈獲企業支持

響應2050淨零排放，雲林縣政府挹注50萬元，為斗六國中全面汰換教室傳統的老舊照明，合計更換724座LED燈具，一年可省...

百年老校重建 台南成功國小終於「返校」開學

台南鬧區的中西區成功國小配合一旁赤崁文化園區相關工程，七年多前校舍拆除重建，師生歷經多年異地上課、有學生入學到畢業未曾在...

「台中有鈣讚」首日上路 學童領鮮奶容量不一

台中市政府推動「台中有鈣讚」計畫昨上路，開放公立國小及公私立幼兒園學童至七大通路兌換鮮乳或豆漿，首日傳出部分門市系統無法...

超商離家遠 家長盼鮮奶直送到校

台中市昨啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約廿四萬名學童受惠。不過，中市只開放六所偏遠學校直接配送到校，有其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。