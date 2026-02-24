公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
近年升學環境競爭加劇，不少家長為求孩子學習環境穩定，選擇放棄公立體制，轉向私立國高中。對此，一名網友分享，自己原以為私校有錢就能念，沒想到親戚為了讓孩子就讀私立國中，除了得負擔高額學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試，讓他相當意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「公立國中只剩下窮人跟8+9了嗎？」為題，指出以往覺得私立學校「有錢就能念」，但近期聽親戚分享，才知道原來完全不是這樣。若想讓小孩進「頂級私校」，從國小二年級就要開始安排安親班與補習班，提前為升學鋪路，讓他驚呼「小學二年級不是天真無邪、無憂無慮的年紀嗎？居然馬上就要面臨升學壓力」。
這名網友進一步指出，親戚稱公立國中容易遇到家庭背景複雜，或行為偏差的學生，擔心霸凌、打架或家長衝突等問題，怕小孩遇到不好的事情，絕對會後悔沒送私校，讓她心想「現在是不是幾乎都要送小孩去私校，才是正常家庭了？」
貼文一出後，不少網友都表示「讀私立國中遇到89家庭機率比較低」、「公立學校真的糞化」、「怕遇到乾哥」、「老師沒法管教，教官沒法吸仇恨值」、「國中沒有能力分班真的很麻煩，就有人不想念書，只好逼想念書的統一全部跑去念私立」、「成績好的會被霸凌」、「教官退出學校，小孩不能打、不能體罰」、「真正的問題是家長資源的複製」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「有錢的8+9父母還是會送小孩去私立」、「我也是讀私立國中的，同屆裡也是有8+9，當初還有辦入學考，那幾個我怎麼看就是考不進來的，還不是靠關係或是金錢？」、「可是私立學校的師資其實比較差，因為公立學校老師的福利比較好」、「有能力的老師早就都考公立，才不會被壓榨」、「好的公立，素質比私校更好」。
本站曾報導，一名網友不解，政府為何補助私立大學學費？指出許多私立大學的入學分數，甚至高於國立後段班，不存在幫助後段同學升學的說法。對此，網友也表示「無法理解這個制度，這樣資源明顯沒分配平均很不公平」、「讀私立是為了學校的特殊性沒錯，但大學補助用國立私立直接劃分也很奇怪」。
延伸閱讀
