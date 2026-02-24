快訊

百年老校重建 台南成功國小終於返校開學

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南成功國小昨天開學日啟用新校舍，市長黃偉哲（前排左二）也視察新校舍空間。記者萬于甄／攝影
台南鬧區的中西區成功國小配合一旁赤崁文化園區相關工程，七年多前校舍拆除重建，師生歷經多年異地上課、有學生入學到畢業未曾在原校學習，屬國內罕見，也一度影響招生，昨天終於「返校」，校方表示，目前招生諮詢熱烈。

市長黃偉哲出席新校舍啟用暨開學儀式說，新校舍重建過程可謂「千呼萬喚始出來」，因發現古蹟遺構及合約商施工問題導致重建進度延宕，多年來看到學生從小一入學，到六年級快畢業才用到新校舍，心中充滿感慨，但也期許學子能「入學成功、學習成功」。

成功國小配合赤崁文化園區拆除重建，原規畫二○二四年寒假返校，受種種因素影響，後又因升級校園設備而延遲，總算在今年順利完工，校方昨由高年級學生代表全校師生在文賢國中舉辦感恩告別活動，向文賢國中師長致謝後，重返成功國小。

不少學生從入學成功國小就到附近文賢國中上課，畢業後直接進入文賢國中就讀，這些學生說「九年來都在同一個地方，連畢業照都沒能在成功國小拍，真的有點可惜」、「等很久了，很羨慕新校舍整理得很漂亮、乾淨」，雖然自己無法使用，不過祝福學弟妹，之後也會想念成功國小的師生。

一名今年即將畢業的成功國小六年級學生說，自己幼兒園就在成功國小就讀，迄今七年半，總算可以回到去，希望最後的學期可以在新校舍留下美好的印象與回憶。

成功國小校長陳建銘說，新校舍落成後深受學區家長青睞，招生諮詢反應熱烈，校方未來將發展ＡＲ課程，讓學生透過數位科技觀測操場下方清代台灣縣署重要遺構，深化在地歷史教育，展開新的校園生活。

