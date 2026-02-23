聽新聞
超商離家遠 家長盼鮮奶直送到校

聯合報／ 記者余采瀅周嘉茹游振昇／連線報導

台中市昨啟動「台中有鈣讚」計畫，每周可兌換一瓶鮮奶，共約廿四萬名學童受惠。不過，中市只開放六所偏遠學校直接配送到校，有其他校區家長說，超商離家三、四公里，為喝鮮奶得專程跑一趟，希望教育局協調，直送學校，才能落實「有鈣讚！」

中市教育局指出，乳品兌換共有七大超商通路，品項達十七款牛奶、十八款豆漿，憑卡全台通路可兌換，因水美、福民、大林、和平、白冷、自由等校位處偏遠，兌換不易，由學校自行辦理配送乳品到校，確保學童權益。

清水大楊國小在鰲峰山上，屬偏遠學校，有不少隔代教養家庭，教師打電話給家長叮嚀兌換乳品。校方表示，有些學生阿公、阿嬤帶，擔心資訊有落差，特別「致電」宣傳鮮奶政策，一周後會再詢問是否順利領取。

清水區曾姓家長說，距離最近的超商約三、四公里，為了喝鮮奶，每周得特別繞去超商兌取，認為鮮奶直送學校最方便，政策美意不打折。

桃園針對偏鄉及無超商地區，改採實體配送到校，確保學童營養補充不中斷，開學首日順利送達。教育局說明，大溪區美華國小、內柵國小，新屋區笨港國小，觀音區育仁國小，以及復興區奎輝、光華、高義、長興、三光與義盛國小等十校，因學區內無便利商店，改由學校自行採購，配合午餐食材一併配送；其餘學校周邊均有合作通路，學生可自行前往兌換。

桃園教育局指出，鮮乳送達學校後均置於冷藏設備保存，再由校方安排適當時段發放，如下課時間或翌日清晨，原則上於校內飲用完畢，以確保新鮮與品質，政策首日配送與發放情況良好。

超商 牛奶 偏鄉

