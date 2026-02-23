「台中有鈣讚」首日上路 學童領鮮奶容量不一

台中市政府推動「台中有鈣讚」計畫昨上路，開放公立國小及公私立幼兒園學童至七大通路兌換鮮乳或豆漿，首日傳出部分門市系統無法兌換指定二百九十毫升品項、容量不一及缺貨等情形，引發家長質疑，教育局允檢討。桃園市「生生喝鮮乳」同步上路，主打設籍或就讀二至十二歲學童皆可領取，設置兌換專區過程流暢。

台中市教育局指出，「台中有鈣讚」總經費約二點七六億元，學童每周可至統一超商、全家、OK、萊爾富、台灣楓康、全聯、美廉社等通路兌換，提供鮮乳十七款、豆漿十八款，其他如乳糖不耐者可改領豆漿。局長蔣偉民首日前往門市視察，表示中午前已有兩千餘人完成兌換，整體大致順利。

不過，有民眾反映，至門市兌換規定容量鮮乳時，結帳端出現須補差額或顯示無法兌換，只得改拿二百卅毫升小瓶；另有家長指出，各通路可兌換品項與容量不同，大容量品項易缺貨，形成「有的多、有的少」落差。教育局說明，各通路上架與庫存由業者管理，將與業者協調標示與補貨機制，避免資訊落差造成困擾，並持續檢討品項清單與系統設定。

此外，適用對象也引發討論，育有四名子女的家長表示，雙北與桃園多採設籍或就讀二至十二歲皆可領取，台中目前限公立國小與公私立幼兒園，滿兩歲仍在托嬰中心或未就讀幼兒園者未納入，認為營養補充不宜有差別。教育局回應，將視財政負擔與執行成效評估擴大對象可行性。

相較之下，桃園市「生生喝鮮乳」在市長張善政宣布下，強調數位平台兌換與冷藏櫃專區陳列，容量選擇自二百卅至二百九十毫升不等，豆漿最高四百毫升，且不得補差額更換其他飲料；市議員許家睿建議建立定期追蹤與營養評估。台中首日運作雖未見大規模異常，但容量與庫存差異、系統穩定度與對象範圍，仍是後續檢驗政策公平與可近性的關鍵。