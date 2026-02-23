教育部推晨讀運動 培養孩子終身閱讀、學習能力

為培養學生成為終身學習者，教育部國教署自2016學年度起推動「國民中小學晨讀運動─身教式閱讀與聊書計畫」，以「身教式持續安靜閱讀（Modeled Sustained Silent Reading，簡稱 MSSR）」為核心，強調校長教師以身作則，陪伴學生進行每日閱讀，協助建立孩子閱讀習慣。

晨讀運動透過聊書、薦書與說書等活動，促進學生表達、統整與思考能力的養成。近年更進一步鼓勵由學校帶動家庭，推動家校共讀，2025學年度計有51所國中、72所國小，共123所學校、3,000餘個班級、逾7萬名學生參與晨讀運動。

計畫執行團隊說明，「家校共讀」可從每天10分鐘開始，透過學校推動家長入班共讀、家庭 MSSR 及聊書活動，逐步達成「在校30分鐘、在家30分鐘」的閱讀目標。

藉由閱讀習慣的建立，促進「巨廣閱讀」，有效提升學生的知識量與學習力，使閱讀成為孩子終身受用的能力，並有助於降低沉迷3C所帶來的學習動機低落與情緒風險。

台北市關渡國中由校長、行政團隊、導師及家長共同投入，每周三天的晨間輪流進班陪讀，將閱讀從教室延伸至家庭與社區，成功營造親師生共讀的校園文化。家長主動入班參與，不僅展現對閱讀教育的支持，也成為孩子最直接、最溫暖的榜樣。

同時，透過學校師長「大師開講」聊書示範，引導學生自信上臺發表，讓閱讀轉化為群體交流，進一步提升學生的統整與表達能力。

嘉義市興嘉國小致力推動家校共讀，每日有20餘位家長主動入班陪伴閱讀並參與聊書，與孩子分享書中內容、交流感受，以親子對話實踐身教精神。

在教師引導與家長參與下，各班以「聊書」為核心，鼓勵學生勇於表達想法，於多元互動中培養表達與思考能力；校長、主任亦定期入班共讀聊書，展現學校對閱讀教育的高度重視。

國教署表示，閱讀是所有學習的基礎，未來將持續推動家校攜手的身教式閱讀與聊書行動，深化校園與家庭的閱讀文化，培養孩子終身閱讀、終身學習的能力，讓閱讀成為陪伴孩子走向未來的重要力量。