從小到大都唸錯！友「誼」不是二聲 正確讀音讓一票人崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
有家長幫小一孩子看功課，卻發現友誼的誼讀音竟然不是二聲。 示意圖／ingimage
有家長幫小一孩子看功課，卻發現友誼的誼讀音竟然不是二聲。 示意圖／ingimage

有些文字在眾人口耳相傳後，漸漸地讓人忘了正確的讀音，有一名家長日前幫家裡讀國小一年級的孩子看作業，發現課本上的「友誼」的「誼」字讀音竟是四聲，查了教育部網站也確定是四聲，讓他笑說若遇到魔王老師出題可能會考。

這名家長在臉書社團「小一聯盟」透露日前幫小一孩子看功課時，發現「友誼」的「誼」字竟然不是唸二聲，反而是標註四聲，讓他非常驚訝。原PO上教育部《重編國語辭典修訂本》查詢也確認是唸四聲，讓他直呼「讀魔王學校若遇到魔王老師出題，可能會考喔」。

貼文引起熱議，「誰講話會講四聲，那麼怪」、「難怪我兒子在講友誼『ㄧˋ』，我還在說你在講什麼」、「天啊…我是讀什麼學校，唸二聲『誼』」；但也有網友透露學校教的就是四聲，「從以前就是教『ㄧˋ』四聲啊，是大家口語上都唸錯喔」、「以前學的時候老師也是特別提醒是四聲『ㄧˋ』，印象非常深刻，也不是最近才改的呀」、「我們小時候就教友『ㄧˋ』啦」。

其中還有家長分享其他常見字的不同讀音，例如高麗菜的麗讀「ㄌㄧˊ」而不是「ㄌㄧˋ」；強迫的強讀「ㄑㄧㄤˇ」而不是「ㄑㄧㄤˊ」。除此之外，之前也有報導過一些不少人會唸錯的字，如新堀江的堀唸「ㄎㄨ」、髮箍的箍唸「ㄍㄨ」、蛋撻的撻唸「ㄊㄚˋ」等，都讓不少人大開眼界。

小學 教育部

