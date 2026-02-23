影／開學日雙喜臨門 原斗國中小學對外競賽摘銀拿特優

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣原斗中小國一學生（右四起）謝秉軒、傅彥傑，小六生洪子宥，對外參加比賽分獲銀牌及特優，師長同感驕傲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣原斗中小國一學生（右四起）謝秉軒、傅彥傑，小六生洪子宥，對外參加比賽分獲銀牌及特優，師長同感驕傲。記者簡慧珍／攝影

彰化縣九年一貫原斗國中小學的學生人數不滿150人，2026IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽、114學年度獨立研究作品徵選數學類，各勇奪銀牌、特優，成績斐然，二林鎮長蔡詩傑今貼紅榜，二林天人宮頒發獎金，鼓勵二林子弟在地升學，一樣能有優秀表現。

2026IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽選手傅彥傑、謝秉軒就讀國一，和指導老師王文明討論研究題目，選定彰化西南角沿海牡蠣養殖最頭痛的副產品牡蠣殼，設計有固碳、減碳功能的環保金爐，這項發明除了擊敗全國200多隊而得獎，也已參加科展。

王文明說，金爐內放牡犡殼，層加水到爐體灑水，燃燒金紙產生二氧化碳大部分溶於水產生碳酸，牡蠣殼本身是碳酸鈣，已含碳成分，可捕捉碳分子、焦油，1公斤金紙可消耗100公克牡蠣殼；碳酸與碳酸鈣進行反應後產生碳酸氫鈣，溶入水中，生成較乾淨的水，若用在園藝，植物行光合作用效果是一般水的3至5倍。

114學年度獨立研究作品徵選由彰化縣特教中心承辦，原斗國中小小六生洪子宥是普通班學童，跟數理資優生競爭，得到最高榮譽特優，相當不易。

他說，去年暑假開始和指導老師王文明討論，選擇三角殺棋作為研究題目，應用圍棋的硬著策略及二進位博奕理論的后手必勝策略，演繹三角殺其無論先手或後手都能贏棋的理論；整個實際推演和理論從去年暑假開始，指導老師王文明與協助教師謝孟臻教他下棋和解說，讓他從容面對評審委員的提問都「沒吃螺絲」。

校長吳玉聆表示，對外參加競賽得獎的3名學生都是原斗國中小單車社團團員，曾克服困難單車環島，在體力極限、逆風挑戰中鍛練出高抗壓性與解決問題強大能力，因此能因應參賽準備過程無數次失敗，加上原斗國中小師長陪伴，是學生能超越自我拿下獎項的關鍵。

