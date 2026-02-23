桃園「生生喝鮮乳」開學日上路！每周免費領1瓶 偏鄉10校專車配送

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市「生生喝鮮乳」政策在今天開學日正式上路，市府團隊今特別到八德區大成國小周邊的超商視察，學生靠卡兌換流程皆順利。記者朱冠諭／攝影
桃園市「生生喝鮮乳」政策在今天開學日正式上路，設籍或就讀桃園市的2到12歲兒童，每周可憑「數位學生證」或「兒童鮮乳卡」至超商等合作通路免費兌換1瓶鮮乳或豆漿。市長張善政表示，靠卡系統籌備已久，開學首日運作順暢，盼孩子養成補充鈣質的習慣。民代則建議，市府應建立定期追蹤與評估機制，確保資源真正發揮效益。

桃園市「生生喝鮮乳」採數位平台兌換，只要設籍桃園市的學童，不論就讀公立或私立國小、幼兒園，持數位學生證或幼兒卡即可到合作的超商或通路刷卡領取鮮乳，全年52周每周領1瓶，乳糖不耐症學童可改領豆漿。

政策上路第一天，市府團隊今特別到八德區大成國小周邊的超商視察，學生靠卡兌換流程皆順利。5年級學生郭芠睿說，自己有乳糖不耐症，所以選擇兌換豆漿，豆漿一樣有蛋白質、鈣質能幫助長高，謝謝市府推動這項政策。家長會長戴坤燕也大讚，學校周邊超商密集，靠卡領取十分方便。

張善政表示，經實地觀察，學童靠卡都可順利領取，市府不僅率先六都推動「免費營養午餐」，也在既有基礎上再推動「生生喝鮮乳」，透過校園餐食與日常營養補充雙軌並進，讓孩子在成長黃金期獲得更完整的照顧。

議員許家睿說，好的政策一定支持，但市府也應建立定期追蹤與評估機制，檢視發放成效，配合營養午餐菜單調配學生營養攝取，並關注是否衍生行政負擔或外部成本，確保資源真正發揮效益。

教育局表示，偏鄉學區周邊沒有便利商店，因此大溪區美華、內柵國小、新屋區笨港國小、觀音區育仁國小及復興區奎輝、光華、高義、長興、三光、義盛國小等10校會採實體配送，由學校搭配午餐食材送達後分送學生，到校後冷藏存放，於大下課或隔天早晨發放飲用。

教育局也提醒，未入園幼童的兒童鮮乳卡已開放申請，可至「桃園網路e指通」線上申辦，或至全市13區區公所及市立圖書館臨櫃辦理，隨到隨辦、當場領卡。

