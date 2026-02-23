台東無債一身輕 自籌3.4億今起提供學童免費營養午餐
台東縣長饒慶鈴今天中午前往台東市光明國小視察營養午餐，正式宣布縣府債務歸零，公立國中小營養午餐今天起免費供應，全縣學生、班級導師及午餐秘書一併納入補助對象，全縣共計1萬5400人受惠。縣府表示，全年度預算3.4億元，全由縣庫支付。
台北市長蔣萬安帶動下，許多縣市提供學童免費營養午餐，不過多數縣市要從115學年度第1學期才實施，台東縣早一步編列預算，提早這學期上路。
今天是開學日，縣長饒慶鈴特別前往光明國小視察營養午餐供應情形，並化身打菜志工逐一服務學童，叮嚀大家不要挑食。她表示，台東縣負債歸零，考量經費必須用在最需要的地方，所以去年已經編列預算，才能比台北、台中、高雄、台南等縣市更早一學期實施營養午餐免費政策，減輕家長經濟負擔。
縣府指出，台東縣政府自114學年度第2學期起推動「公立國中小學生營養午餐全面免費」政策，不僅補助全縣公立國中小學生，另考量基層教職員辛勞，一併將第一線班級導師及午餐秘納入補助對象，全縣共計1萬5400人。
教育處強調，營養午餐不僅是溫飽的一餐，更是健康教育的重要環節，將持續督導各校落實午餐安全與衛生管理，針對備料製作、環境到食材品質嚴格把關，並強化食材溯源，確保學生在校用餐安全無虞。
