小5男童被要求收心鬧脾氣離家 警找到他正在打電玩

春節連假結束，今天是開學日，台南市國小5年級陳姓男童的母親昨天要求兒子收心，不要再玩電玩遊戲，陳童一時情緒激動，獨自外出離家；母親心急如焚，報警求助，警方調閱監視器，研判他走了3公里到一間商場，順利尋獲正在玩電玩的陳童，讓母親放下心頭大石。

第四警分局育平派出所昨天中午12時許接獲陳童母親報案，表示即將開學，她與12歲、就讀國小5年級兒子溝通Switch電玩遊戲時間管理問題，兒子表面上答應不玩，後來卻趁她不注意時又悄悄在玩，她再次溝通，小孩一時情緒上來，把遊戲機丟下，自行步行外出。

陳童母親表示，兒子一下跑出去，她到處都找不到，希望警方能協助，警員曾上芫見她十分焦急，邊安撫情緒邊立即調閱監視器比對行蹤；經確認陳童是從安平區永華路二段出門，沿路調閱監視器見陳童沿著永華路，從安平區一路走到中西區。

由於監視器有死角，陳童身影嬌小，畫面一度失去身影；員警詢問陳母有帶兒子去過那些場所，什麼地方兒子會在現場逗留，陳母表示兒子會在大賣場玩手機、也喜歡在法雅客試玩Switch的遊戲。員警依據陳童步行周圍有展示手機的賣場，以及附近的法雅客，開始打電話。

經逐一詢問永華路店家，許多間都說並沒有看到，最後問到永華路、西門路交接口的新光三越台南新天地百貨公司，裡面的法雅客員工表示「有一個符合警察描述的小孩正在玩Switch」，警員曾上芫立即騎車趕往，確認果然是陳童，他自己徒步走了3公里遠。

警方將陳童帶回派出所，隨即通知母親「找到孩子了」，母親立即趕往，喜極而泣，對警方積極協助表達感謝；此時陳童情緒也已平復，與母親一起返家。

分局長廖水池表示，家長與孩子間難免因生活作息或娛樂安排產生摩擦，提醒家長應多加關懷並耐心溝通，協助孩子建立良好時間管理觀念；同時也呼籲青少年朋友，遇有不開心或衝突情況，應以理性方式表達，切勿因一時情緒離家，以免發生危險。 台南市國小5年級陳姓男童的母親昨天要求兒子收心，不要再玩電玩遊戲，陳童一時情緒激動，獨自外出離家。記者袁志豪／翻攝