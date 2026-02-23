培養終身學習者！教育部推家校共讀 123校、逾7萬生參與

為培養學生成為終身學習者，教育部自105學年起推動國中小晨讀運動，近年更鼓勵由學校帶動家庭，推動「家校共讀」，114學年共123所國中小、逾7萬名學生參與晨讀運動。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，國中小晨讀運動以「身教式持續安靜閱讀」為核心，強調校長、教師以身作則，陪伴學生進行每日閱讀，協助建立孩子閱讀習慣，並透過聊書、薦書、說書等活動，促進學生表達、統整與思考能力的養成。

教育部近年更鼓勵由學校帶動家庭，推動家校共讀，114學年有123校（51所國中、72所國小），共3000多班、逾7萬名學生參與晨讀運動。

計畫執行團隊說明，「家校共讀」可從每天10分鐘開始，透過學校推動家長入班共讀、聊書等活動，逐步達成「在校30分鐘、在家30分鐘」的閱讀目標；藉由建立閱讀習慣，促進「巨廣閱讀」，以提升學生的知識量與學習力。

參與計畫的台北市關渡國中，由校長、行政團隊、導師、家長共同投入，每週3天晨間輪流進班陪讀，營造親師生共讀的校園文化；同時透過學校師長「大師開講」聊書示範，引導學生上台發表，讓閱讀轉化為群體交流，提升學生的統整與表達能力。

嘉義市興嘉國小致力推動家校共讀，每天有20多名家長主動入班陪伴閱讀，並參與聊書，以親子對話實踐身教精神，在教師引導與家長參與下，鼓勵學生勇於表達想法，在多元互動中培養表達與思考能力。