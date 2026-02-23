「連畢業照都在國中拍！」台南成功國小今開學 睽違7年總算「回家」

台南中西區成功國小因配合赤崁文化園區相關工程，自2018年起全校師生暫借他校上課，歷經7年異地上課，部分學生更是從未踏入過母校，今開學日總算迎來返校「回家」時刻，市長黃偉哲出席新校舍啟用暨開學儀式時，也感嘆真是「千呼萬喚始出來」。

成功國小配合赤崁文化園區規畫拆除重建，但期間受種種因素影響，工程原規畫要在2024年寒假完成並返校，後又因升級校園設備而延遲，總算在今年順利完工，校方今也帶領高年級學生代表全校師生，在文賢國中舉辦感恩告別活動，並向文賢國中師長致謝後，重返成功國小。

其中，不少從入學就在文賢國中暫借上課的畢業生說，「9年來都在同一個地方，連畢業照都在國中校舍拍，真的有點可惜」；「等很久了，很羨慕新校舍整理的很漂亮、乾淨」，雖然自己無法使用，不過更祝福學弟妹，之後也會想念成功國小的師生。

另外，一名今年即將畢業的成功國小6年級學生則說，自己從幼兒園就在成功國小就讀，迄今已經7年半了，今年總算可以回到新的成功國小，「新校舍真的很棒」，也希望最後的學期可以在新校舍留下美好的印象與回憶。

黃偉哲則說，成功國小新校舍重建過程可謂「千呼萬喚始出來」，工程歷經多年，期間因發現古蹟遺構及合約商施工問題導致進度延宕，看到學生從小一新生入學，直到6年級快畢業才勉強用到新校舍，心中充滿感慨，但也期許學子未來能「入學成功、學習成功」。

成功國小校長陳建銘表示，新校舍落成深受學區家長青睞，目前招生諮詢反應熱烈，成功國小未來也將發展AR教學課程，讓學生能透過數位科技觀測操場下方清代台灣縣署重要遺構，深化在地歷史教育，同時展開新的校園生活。 台南成功國小在今天開學日正式啟用新校舍，市長黃偉哲（前排中）也視察新校舍空間。記者萬于甄／攝影 成功國小未來也將發展AR教學課程，讓學生能透過數位科技觀測操場下方清代台灣縣署重要遺構，深化在地歷史教育。記者萬于甄／攝影 台南市長黃偉哲今開學日前往成功國小參加「回家儀式」，期許學生在新的學習環境中快樂成長。記者萬于甄／攝影