開學突傳禁訂便當！蘭女家長炸鍋怒批「自肥福利社」校方說明了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天開學日，國立蘭陽女中卻突然傳出禁止學生外訂便當。家長昨晚得知後批評學校這項新規定「太扯了」。校方表示，福利社會增加供應熟食的品項及數量，未來也會有現煮熱食，提供多樣化選擇。記者戴永華／攝影
今天開學日，卻傳出國立蘭陽女中禁止學生外訂便當送餐，不少家長昨晚得知氣炸，上網怒批學校未提早通知，學生只能到福利社買吃的，選擇性不夠，還可能買不到，要求師長也比照辦理。校方上午召開緊急會議，強調照顧學生優先，福利社會增加供餐品項及足夠數量，不必擔心買不到。

家長對新規定很有意見，臉書社群平台湧入數百人留言。有家長說，第一次聽到學校沒有便當，還要每天擔心孩子有沒有搶到午餐，最誇張是開學前一天才被告知，「學校到底在幹嘛！」全校教職人員和校長也得比照辦理，真的「有夠蝦」、「爛政策」。

蘭女上午召開緊急會議，校方強調，照顧學生是學校最大考量，已通知福利社今天增加供餐熟食品項選擇，數量絕對足夠；寒假前就有告知學生「這學期」起不能外訂便當，為何傳出「昨天」才通知？未來不排除各種可行的供餐方案，討論後做決定。

昨晚臉書社群有人貼文，「聽孩子說蘭陽女中這學期起學校取消午餐代訂便當，且不能自己訂外面的餐點，只能自行準備或至福利社購買熟食」，家長情緒炸鍋，湧入留言討論。

家長表示，學校取消午餐代訂、禁止外送，卻只留下「自備或福利社」兩選項，合理嗎？福利社餐點有限，營養與分量難以滿足所有學生，更別說有特殊飲食需求的孩子；若老師和職員能自由外送，卻要求學生不能，這樣的規定不公平。

家長說，並非反對管理，而是希望能兼顧安全與學生基本需求，學校應該說明理由，與家長討論改善方案，例如增加餐點種類、引入合作餐廳或在特殊情況下開放外送。

更有家長質疑校方「自肥福利社」？怒批「超扯」、「太誇張」；家長說，福利社很難買得到，只能提前一、二節課去買，放到中午都冷了，而且還可能搶不到，學生唸書還要為了午餐問題煩心。

不過也有家長說，他們的孩子唸宜中跟宜商，開學至今都是午餐自備或合作社買，不能訂外送，以為高中職都這樣。

據了解，蘭陽女中學生大約1500人，以前是前一周開放學生登記訂便當，全校大約200人訂，分布各家不同店，平均每家店送來一、二十個便當，數量少。校方表示，基於食安問題，依規定店家要留下各品項1個便當，萬一食材有問題才能化驗，由於利潤低，便當店興趣缺缺。

校方表示，多數學生自己帶便當，福利社也供應小餐盒、飯糰、三明治等熟食，未來會增添烹煮設備，供應現煮湯品麵類等熱食；目前過度時期，福利社每天備有足夠數量品項提供購買，學生不必擔心買不到。

