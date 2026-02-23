影／迎開學！台中這所小學送紅包猜英語燈謎 201公分外師叮囑喜學習

今天是開學日，台中市私立育仁小學的老師和校長、主任一早就站在校門前迎接小朋友的到來。來自南非、身高201公分的外籍老師Garry站在校門前格外顯眼。他叮囑，這個寒假特別長，也是第二個學習的開始，希望小朋友回來要面對學習的挑戰，雖然學習有壓力，但只要以喜樂的心面對，一定有好的結果。

育仁小學是台中市老牌的私立小學，學校習於在每次開學時由老師們站在校門前歡迎學生們歸來。上午包括校長詹志榮、副校長陸美雲、英文部主任蕭芳瑾和6位外師都一起站在校門前歡迎小朋友。而且，因為還是在春節期間，老師們都穿了一身紅，外師們還手搖扇子、戴起了瓜皮帽，十分顯眼而喜氣。

詹志榮說，寒假放的長，加上開學都還是在春節期間，所以他一早就準備了小紅包分送給來上學的小朋友。看著小朋友回到學校，老師們都很高興，也希望小朋友能歡歡喜喜的迎接新學期的開始。

蕭芳瑾說，學校為了加強學生們的外語能力，特別舉辦英語的猜燈謎活動。他們已先把題目寫在校園各處，全都是英文版，並分高中低年級程度，讓小朋友們能及早準備，好在元宵節時能答題拿到馬年的燈籠獎品。 今天是開學日，台中市私立育仁小學的老師和校長、主任一早就站在校門前迎接小朋友的到來。記者黃寅／攝影 台中市私立育仁小學英文部主任蕭芳瑾（右）說，他們已先把英文燈謎寫在校園各處，讓小朋友們能及早準備，好在元宵節時能答題拿到馬年的燈籠獎品。記者黃寅／攝影 今天是開學日，台中市私立育仁小學的6位外師和校長、主任一早就站在校門前迎接小朋友的到來。記者黃寅／攝影