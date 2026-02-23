聽新聞
「遲到也沒關係」 師管不動盼修法

聯合報／ 記者李芯／台北報導
一一一學年度開始取消高中生早自習，許多老師發現，學生從早自習遲到變成第一節課遲到。示意圖與當事人無關。圖／聯合報系資料照片
一一一學年度開始取消高中生早自習，許多老師發現，學生從早自習遲到變成第一節課遲到。示意圖與當事人無關。圖／聯合報系資料照片

高中生為何愛遲到、曠課？多名教師不約而同指出，現在缺曠課節數達三分之一才算零分，讓學生覺得「遲到也沒關係」，加上家長擔心孩子被扣考還會幫忙請病假，老師也很無奈，希望教育部能透過修法來改善亂象。

一名嘉義市高中老師觀察，在還有遲到登錄、德育成績的年代，學生與家長會比較守時。後來規範逐漸放寬，愈來愈多學生遲到，早自習取消後，現在變成第一節課遲到。

根據高級中等學校學生學習評量辦法第廿五條，學生曠課及事假缺課節數合計達該科目全學期總修習節數三分之一者，該科目學期學業成績以零分計算，並設有學生家庭發生變故的但書。

台北市一名高中教師曾與美國德州的學校交流，發現該州對學生出席率要求相當嚴格，整學期的出席率必須達到百分之九十，否則會扣考或無法取得學分。台灣只要求學生三分之二的出缺勤，雖然對於有特殊狀況的學生比較有彈性，但也可能造成濫用。

暨大附中老師許莉甄表示，排除病假、身心假、心理假，要達到曠課加上事假三分之一的「難度很高」，造成學生認為遲到也無所謂，家長擔心孩子被扣考，往往也會幫忙請假。

許莉甄指出，其實現在很大的問題在於親師溝通，過往雙方比較有信任基礎，老師甚至可以與家長合作「扮黑臉」，堅持記曠課、請事假，一步一步改善學生請假情況。但現在許多家長尊重孩子，她甚至曾遇過不明理的家長，因老師和孩子溝通遲到問題，到校飆罵老師。許莉甄說，「守規矩不代表不自由」，對於教育，家長也有要學習的課題。

教育部表示，學生遲到、缺曠課，學校可循民主程序，訂定明確且合理的出缺席與遲到處理規範，透過生活輔導、親師溝通及正向管教方式導正，如遲到原因涉及通學交通、家庭或身心狀況等因素，應提供輔導資源介入與支持措施。

