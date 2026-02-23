慣性遲到！學生曠課節數4年翻倍 高中頭大

一一一學年度取消高中生早自習，許多老師發現，學生從早自習遲到變成第一節課遲到，且遲到、曠課的情況愈來愈嚴重。有公立學校一個月超過兩成學生曠課遲到，也有學校學年總曠課節數四年翻倍。高中以下學校今天開學，學生慣性遲到又將上演，讓老師們很頭痛。

一名北部公立學校學務主任統計該校一一四學年上學期出缺勤狀況，約一千五百名學生中，除了開學的九月及期末考的一月外，其餘三個月都有超過兩成學生曠課遲到，且曠課遲到的總次數在一個月內最高達一千一百次。相比該校一一○學年上學期的資料，九月曠課、遲到總人數增加超過五成、十月增加三成。

另一所公立學校教師則指，統計下來遲到的數字少，「因為幾乎都是曠課」。攤開該校近五年曠課節數資料，一一○學年約八千節，之後逐年增加，到一一三學年破兩萬節，一一四學年上學期就已超過一萬六千節。

一名嘉義縣高中老師指出，現在遲到人數相較過往真的「多Ｎ倍」，他有一次去其他學校開會，早上八點多停好車，看到很多學生才在陸陸續續走進學校，原來不只有他任教的學校這樣。

教育部二○二二年公布「高中生在校作息時間規劃修正辦法」，從一一一學年度開始，除朝會外，學生八點十分前到校即可。

新莊高中校長謝金城感慨，以前高中早自習七點半開始，學生就算遲到，也還是會在第一節上課前到校上課；改八點十分上課，學生遲到就會影響第一節課的學習。有些學生每天晚睡晚起，家長也不太管，學校老師關心學生慣性遲到情況時，若遇到少數容易生氣、態度不佳的學生，還可能反過來罵老師「管那麼多幹嘛」。

學校除了按校規記警告，也只能盡力曉以大義，讓學生知道準時上課是本分，如果在學生階段養成遲到的壞習慣，未來出社會工作後不僅會造成公司困擾，還可能被解僱。有教師指出，現在學校都不排第一節考試，因為缺考率太高。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現在高中生遲到問題也與晚睡有關，由於大量使用智慧型手機、社群媒體，常常三更半夜還要回訊息，一旦晚睡，起床就更辛苦。他鼓勵家庭內好好溝通作息時間，否則在青少年階段養成晚睡習慣，未來更難改。