快訊

群創光電南科廠區驚傳重大工安 男員工遭重物砸中命危

他從iPhone 13 Pro Max升級iPhone 17 Pro Max！曝5大明顯差異 這項超滅火

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

山羌笛結合永續精神 嘉義民和國中教導「原住民族科學」

中央社／ 台北22日電

嘉義縣民和國中課程著重「原住民族科學」，從鄒族山羌笛」技藝中，帶領學生了解狩獵文化，從中思辨傳統誘捕方法是殘忍行為，還是更符合永續發展精神、值得推廣的文化。

民和國中有1/3學生是鄒族，近年致力將原民文化和科學領域結合。教導主任蔡明哲接受中央社電訪時，以鄒族「山羌笛」為例，分享如何結合傳統技藝和科學知識。

蔡明哲指出，「山羌笛」是狩獵工具，吹奏出的笛音接近山羌幼獸的聲音，成年山羌媽媽往往會往聲音來源靠近，獵人再藉此獵捕。

蔡明哲說，「山羌笛」的原理乍聽起來有些殘忍，但在課程中，教師會慢慢引導學生思辨。相比於非原住民拿槍狩獵，鄒族則是一次狩獵一隻，更符合永續的精神。且鄒族狩獵時，重視以平等方式，跟動物鬥智鬥勇，課程中並結合族語、耆老分享等，傳承原民狩獵的科學精神。

蔡明哲表示，其實原住民是天生的科學家，民和國中鼓勵非原民的學生，也一同接觸和學習原民文化。他幽默地說，在民和國中，原民學生才是主流，往往學科表現也能佔據校內第一、第二名。

民和國中於113學年度前往台中市和平國中交流，當鄒族遇到泰雅族，碰撞出許多精彩的火花。蔡明哲表示，平地人總覺得原住民都一樣，其實族與族間像是一個個獨立的國家，彼此間仍有不小的文化差異。

蔡明哲提到，相較於泰雅族的熱情好客，鄒族比較內斂一些，但只要一同唱起歌來，學生們還是能因一段旋律或一個聲響，跨越族群陌生感，進而互相理解、尊重與欣賞。

鄒族 山羌 科學家

延伸閱讀

疑情緒失控隨機攻擊…嘉市7旬翁晨運突遭壓制割頸 涉案男聲押獲准

嘉義老翁晨運突遭持刀攻擊…後頸被砍傷送醫急救 檢方聲押犯嫌

藍白整合卡關 張啓楷首張文宣給嘉義市民拋出三好市長訴求

台灣第一位原住民律師楊志航辭世享壽66歲 族人悼念其一生奉獻

相關新聞

屏東縣立大同高中南岬健行隊師生 徒步探尋19世紀歷史軌跡

屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假來到恆春半島展開5天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸地點...

校園新鮮事／屏東大同高中健行隊 走讀十九世紀歷史場域

屏東縣立大同高中十六名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」，寒假在恆春半島展開五天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸等歷...

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒... 桃園某國中學生幹的 下場慘了

新竹日前傳國中生放鞭炮炸貓，桃園今天也傳國中生塞菸給烏龜，引發眾多網友議論，民代也關切；桃園市農業局表示，學生行為已經觸...

金竹國小提琴展演提升知名度 師生力抗廢校隱憂

受少子女化影響，高雄市新生人數逐年減少。位處內門區偏鄉的金竹國小力抗廢校隱憂，師生發揮團隊戰力，以提琴展演等方式行銷，知...

廢校危機變轉機 金竹國小用音樂閱讀守護偏鄉孩童

高雄內門區金竹國小被群山、雲海及九重葛圍繞，是一所隱藏山林的「秘境小學」。校方推動閱讀、小提琴等特色教育，將廢校危機化轉...

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

過年放鞭炮原是喜慶習俗，但新竹縣某國中男學生，竟對著籠內2隻貓咪施放沖天炮、邊笑邊錄影，還對受驚嚇的貓說：「新年快樂」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。