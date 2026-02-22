山羌笛結合永續精神 嘉義民和國中教導「原住民族科學」

嘉義縣民和國中課程著重「原住民族科學」，從鄒族「山羌笛」技藝中，帶領學生了解狩獵文化，從中思辨傳統誘捕方法是殘忍行為，還是更符合永續發展精神、值得推廣的文化。

民和國中有1/3學生是鄒族，近年致力將原民文化和科學領域結合。教導主任蔡明哲接受中央社電訪時，以鄒族「山羌笛」為例，分享如何結合傳統技藝和科學知識。

蔡明哲指出，「山羌笛」是狩獵工具，吹奏出的笛音接近山羌幼獸的聲音，成年山羌媽媽往往會往聲音來源靠近，獵人再藉此獵捕。

蔡明哲說，「山羌笛」的原理乍聽起來有些殘忍，但在課程中，教師會慢慢引導學生思辨。相比於非原住民拿槍狩獵，鄒族則是一次狩獵一隻，更符合永續的精神。且鄒族狩獵時，重視以平等方式，跟動物鬥智鬥勇，課程中並結合族語、耆老分享等，傳承原民狩獵的科學精神。

蔡明哲表示，其實原住民是天生的科學家，民和國中鼓勵非原民的學生，也一同接觸和學習原民文化。他幽默地說，在民和國中，原民學生才是主流，往往學科表現也能佔據校內第一、第二名。

民和國中於113學年度前往台中市和平國中交流，當鄒族遇到泰雅族，碰撞出許多精彩的火花。蔡明哲表示，平地人總覺得原住民都一樣，其實族與族間像是一個個獨立的國家，彼此間仍有不小的文化差異。

蔡明哲提到，相較於泰雅族的熱情好客，鄒族比較內斂一些，但只要一同唱起歌來，學生們還是能因一段旋律或一個聲響，跨越族群陌生感，進而互相理解、尊重與欣賞。