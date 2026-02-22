快訊

原民、非原民學校互訪 泰雅歌謠碰撞布袋戲文化

中央社／ 台北22日電

全校98%學生是泰雅族的苗栗縣象鼻國小，近年推動「原與漢」主題活動，與台北、雲林學校交流泰雅傳統歌謠與布袋戲。小朋友雖聽不懂台語，但以族語操偶對話，玩出一番風味。

象鼻國小近年透過「原住民重點學校校際交流計畫」，鼓勵原住民、非原住民學校交流。苗栗縣象鼻國小前往雲林縣義賢國小參訪，還走訪福興宮、天后宮等當地廟宇，體驗地方宗教與文化的多元樣貌。

象鼻國小教導主任吳學華接受中央社電訪表示，目前校內44名學生中，只有1名漢族、1名排灣族，其餘都是泰雅族。學生對平地人的生活感到好奇，也沒有接觸過布袋戲，在義賢國小的交流中，處處充滿驚奇。

有趣的是，泰雅族學生聽不太懂布袋戲的台語唱腔，老師只好在旁逐字逐句翻譯，之後再透過學習單和講解等方式，帶領學生深入了解布袋戲的奧妙。

即便聽不懂台語，但象鼻國小學生在義賢國小教師的指導下，練習操作布袋戲偶，還嘗試用族語對話，留下深刻的回憶。

學生參訪廟宇時，也遇到不小的文化衝擊。吳學華指出，原民學童多信仰天主教、基督新教等，對廟宇很陌生，甚至有點害怕。老師則在一旁解釋：「媽祖和耶穌都是一樣保佑大家的。」加上廟宇志工的熱心解說，見識到工藝師傅的精心製作，小朋友都聽得很認真。

吳學華表示，象鼻國小相當重視原住民族文化教育，校內有傳統建築、農耕、織染工作室等，平地學校師生前來參訪，走一遍這些地方，都能更了解原住民族生活。

象鼻國小也鼓勵學生擔任導覽員，把課程中所學知識融會貫通，再用自己的話介紹給其他人，例如泰雅服飾上的菱形紋，象徵著祖靈的眼睛，山形則代表著路徑。在過程中，學生不僅體驗到多元文化，也能更有自信。

