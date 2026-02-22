屏東縣立大同高中南岬健行隊師生 徒步探尋19世紀歷史軌跡

屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假來到恆春半島展開5天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸地點、美軍福爾摩沙遠征登陸地、南岬盟約地與出火山、清軍龜鼻山臨時堡壘與八瑤灣海灘等走訪歷史場域，展開一趟山海之間深度走讀。

為期5天徒步健行從2月9日到13日，領隊、大同高中老師利天龍說，帶著學生重返19世紀國際外交現場，探訪「南岬盟約之地」與「出火山」，清軍防禦前線，也到八瑤灣事件現場等。在羅峰寺前將老照片與當前地景今昔對比，體會當時外交官隨行攝影隱含軍事部署考量。隊伍翻越中央山脈南端分水嶺，驗證李仙得筆下地理地貌。

走訪八瑤灣事件現場，師生們以淨灘回饋歷史傷痕，隨隊老師陳明男，指導學員撿拾八瑤灣沙灘塑膠垃圾，隊伍帶著海灘垃圾走入九棚社區時，剛好遇到全村大掃除，獲居民熱烈掌聲與歡迎。

師生們向1875年的畢齊禮（George Beazeley）考察隊致敬，重走當年燈塔建地勘察路線。前往鵝鑾鼻路上，經過船帆石西北方海灘，利天龍說，當年目擊者就是在這裡告訴燈塔考察隊成員，他們在這裡殺了羅發號船員。船帆石當時被稱為紅頭嶼，「從古至今，縱使無聲，卻真實地見證著歷史」。

學生張祐玹負責空拍攝影，他說，從高空俯瞰八瑤灣沙丘廣闊，發現人在大自然面前微不足道，感受自然力量。

對宗教與歷史深感興趣學生黃邦硯說，走訪鵝鑾鼻臨時燈塔遺址與石符碑刻，對地方信仰與族群有更深刻的理解；學生李妍靚說，「讓原本只是風景的地方，多了更多意義與溫度」。

健行之旅除了白天健行，晚上安排上課，創作詩詞，考驗學員的體力，黃欣怡說，老師出的任務是要為「為南岬創作一首詩」，也讓她在過程中感受恆春落山風吹拂、熱情、歷史故事。

大同高中指出，「千里始足下，高山起微塵」讓學生在一步一腳印中，看見不同風景，讀萬卷書，還得行萬里路，擁有宏大的格局，成為土地守護者。 屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供