快訊

今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發

社群瘋傳YouTuber老高逃稅遭拘留、追繳18億罰款？網揪3疑點批造謠

屏東縣立大同高中南岬健行隊師生 徒步探尋19世紀歷史軌跡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供

屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假來到恆春半島展開5天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸地點、美軍福爾摩沙遠征登陸地、南岬盟約地與出火山、清軍龜鼻山臨時堡壘與八瑤灣海灘等走訪歷史場域，展開一趟山海之間深度走讀。

為期5天徒步健行從2月9日到13日，領隊、大同高中老師利天龍說，帶著學生重返19世紀國際外交現場，探訪「南岬盟約之地」與「出火山」，清軍防禦前線，也到八瑤灣事件現場等。在羅峰寺前將老照片與當前地景今昔對比，體會當時外交官隨行攝影隱含軍事部署考量。隊伍翻越中央山脈南端分水嶺，驗證李仙得筆下地理地貌。

走訪八瑤灣事件現場，師生們以淨灘回饋歷史傷痕，隨隊老師陳明男，指導學員撿拾八瑤灣沙灘塑膠垃圾，隊伍帶著海灘垃圾走入九棚社區時，剛好遇到全村大掃除，獲居民熱烈掌聲與歡迎。

師生們向1875年的畢齊禮（George Beazeley）考察隊致敬，重走當年燈塔建地勘察路線。前往鵝鑾鼻路上，經過船帆石西北方海灘，利天龍說，當年目擊者就是在這裡告訴燈塔考察隊成員，他們在這裡殺了羅發號船員。船帆石當時被稱為紅頭嶼，「從古至今，縱使無聲，卻真實地見證著歷史」。

學生張祐玹負責空拍攝影，他說，從高空俯瞰八瑤灣沙丘廣闊，發現人在大自然面前微不足道，感受自然力量。

對宗教與歷史深感興趣學生黃邦硯說，走訪鵝鑾鼻臨時燈塔遺址與石符碑刻，對地方信仰與族群有更深刻的理解；學生李妍靚說，「讓原本只是風景的地方，多了更多意義與溫度」。

健行之旅除了白天健行，晚上安排上課，創作詩詞，考驗學員的體力，黃欣怡說，老師出的任務是要為「為南岬創作一首詩」，也讓她在過程中感受恆春落山風吹拂、熱情、歷史故事。

大同高中指出，「千里始足下，高山起微塵」讓學生在一步一腳印中，看見不同風景，讀萬卷書，還得行萬里路，擁有宏大的格局，成為土地守護者。

屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假到恆春半島五天徒步之旅，重返十九世紀國際外交現場，展開一趟山海之間深度走讀。圖／大同高中提供

燈塔 外交官 考察

延伸閱讀

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

走春最佳首選！屏東熱博參觀人次突破60萬 彩繪稻田RODY充滿童趣

北返車程高峰 屏東警方下午啟動台1線最長360秒雙點北上調撥車道

屏東林邊火車站驚傳擲汽油彈 4車遭波及幸無人傷亡

相關新聞

校園新鮮事／屏東大同高中健行隊 走讀十九世紀歷史場域

屏東縣立大同高中十六名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」，寒假在恆春半島展開五天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸等歷...

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

過年放鞭炮原是喜慶習俗，但新竹縣某國中男學生，竟對著籠內2隻貓咪施放沖天炮、邊笑邊錄影，還對受驚嚇的貓說：「新年快樂」，...

屏東縣立大同高中南岬健行隊師生 徒步探尋19世紀歷史軌跡

屏東縣立大同高中16名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」寒假來到恆春半島展開5天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸地點...

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒... 桃園某國中學生幹的 下場慘了

新竹日前傳國中生放鞭炮炸貓，桃園今天也傳國中生塞菸給烏龜，引發眾多網友議論，民代也關切；桃園市農業局表示，學生行為已經觸...

金竹國小提琴展演提升知名度 師生力抗廢校隱憂

受少子女化影響，高雄市新生人數逐年減少。位處內門區偏鄉的金竹國小力抗廢校隱憂，師生發揮團隊戰力，以提琴展演等方式行銷，知...

廢校危機變轉機 金竹國小用音樂閱讀守護偏鄉孩童

高雄內門區金竹國小被群山、雲海及九重葛圍繞，是一所隱藏山林的「秘境小學」。校方推動閱讀、小提琴等特色教育，將廢校危機化轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。