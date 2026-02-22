校園新鮮事／屏東大同高中健行隊 走讀十九世紀歷史場域

屏東縣立大同高中十六名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」，寒假在恆春半島展開五天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸等歷史場域，展開一趟山海之間深度走讀，印證讀萬卷書，不如行萬里路。

大同高中學生二月九日起走訪美軍福爾摩沙遠征登陸地、南岬盟約地、清軍龜鼻山臨時堡壘與八瑤灣海灘等地，在大同高中老師利天龍領隊下重返十九世紀國際外交現場，一行人在羅峰寺前以老照片對比當前地景，也翻越中央山脈南端分水嶺，驗證李仙得筆下地理地貌。

走訪八瑤灣事件現場，師生們以淨灘回饋歷史傷痕，隊伍走入九棚社區時，剛好遇到全村大掃除，獲居民熱歡迎。

師生們也重走當年燈塔建地勘察路線，向一八七五年畢齊禮（George Beazeley）考察隊致敬。前往鵝鑾鼻路上，經過船帆石西北方海灘，正是羅發號船員遇難之地。船帆石當時被稱為紅頭嶼，「從古至今，縱使無聲，卻真實地見證著歷史」。

負責空拍的學生張祐玹說，從高空俯瞰八瑤灣，沙丘廣闊，看出人在大自然前微不足道。對宗教與歷史深感興趣的黃邦硯走訪鵝鑾鼻臨時燈塔遺址與石符碑刻後，對地方信仰與族群有更深理解；學生李妍靚說，原本只是風景的地方，走一遭後富有更多意義與溫度。

學校表示，「千里始足下，高山起微塵」，此次五日健行，學生們看見不同的風景，領略讀萬卷書，還得行萬里路，才能擁有宏大格局。