烏龜嘴裡塞香菸引眾怒... 桃園某國中學生幹的 下場慘了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園傳某國中學生在烏龜嘴裡塞香菸，引起市府單位關注。記者陳俊智／攝影
新竹日前傳國中生放鞭炮炸貓，桃園今天也傳國中生塞菸給烏龜，引發眾多網友議論，民代也關切；桃園市農業局表示，學生行為已經觸法，恐面臨最高7萬5千元的罰款。

民眾在網路平台「Threads」貼文，指桃園某國中8年級學生把點著的香菸塞到烏龜嘴巴裡，痛罵對方「畜生」。民眾也說，塞菸行為不只一人在場，但沒有人制止，文章短短16小時吸引7.2萬人關注、8千多次分享，有人認出行為人的學校，更有人批改學生沒水準。

桃園市議員黃瓊慧表示，烏龜到底惹到誰，據她了解，塞菸的是國中9年級的學生，只是照片從8年級學生的平台帳號流出，將請學校協助動保處找人，請行為人說明原因。

桃園市動保處長王得吉表示，任何人都不能故意傷害動物或使動物受到傷害，該學生行為明顯違法，即使烏龜肢體或重要器官未因傷害殘缺，仍有相關罰則，罰金從1萬5千元到7萬5千元不等。另有一則影片是在青蛙嘴巴裡面塞點燃的鞭炮，若造成青蛙斷肢或器官受損，罰則可能更重。

王得吉表示，動保法規範的對象是所有脊椎動物，即使烏龜和青蛙體型小，仍在保護範疇內，呼籲民眾守法。

