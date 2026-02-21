快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

勞動教育深入校園 勞動部擬出版青少年圖文書

中央社／ 台北21日電

推動勞動教育，勞動部近年入校進行舞台劇巡迴，不僅透過「小兔踏踏上學去」讓學生了解各類職人，今年更將攜手出版社推出青少年讀物，透過有趣圖文書增進國中生勞權概念。

學生時期是建構正確勞動價值的重要階段，為了讓學生用更有趣方式接觸勞動議題，勞動部邀請入選波隆納插畫大賽的插畫家阿文繪製故事繪本「小兔踏踏上學去」，發送至全國各地國小、圖書館，後續更將繪本內容轉化為動態說故事與舞台劇劇本方式展現，每年入校巡迴。

勞動部勞動關係司司長王厚偉告訴中央社記者，「小兔踏踏上學去」藉由故事主角小兔踏踏在上下學路上遇到的各種職人，帶領小朋友認識各種職業及了解不同職業的重要性，透過舞台劇演出讓職業刻畫更有趣，也讓小學生對職業的概念不會只停留在想像。

根據統計，勞動部去年入校為小學生進行舞台劇總計36場。王厚偉表示，今年預估安排36至40場，並進行劇情微調，讓小學生對職業不要有刻板印象、能尊重每份工作。

除了舞台劇外，勞動部過去也曾出版多本繪本，透過有趣閱讀讓學生更理解勞動議題，但繪本多以小學低年級為主要對象，今年將拓展對象，針對國中生出版青少年圖文書，讓勞動教育軌跡不中斷。

王厚偉提到，今年將與幼獅文化合作，針對國中階段學生出版青少年圖文書，採雜誌式編排，預計年底出版、印量約4500本。

王厚偉表示，國中生理解力已經較小學生提升許多，但因課業較繁重，因此也不適合閱讀太艱澀內容，圖文書預計以短篇故事、插畫、情境題、勞動小知識等不同面向，連結工資、工時、勞資關係、集體行動、職場安全等概念，用更有趣方式吸引國中生閱讀。

小學生 勞動部 舞台

延伸閱讀

國中生虐貓人神共憤！王淨罕見動怒「無良當有趣」！

影／國中生鞭炮炸貓引公憤 關籠鍊栓環境髒亂 珍愛協會漏夜救出

泰博科技工會除夕陳抗護勞權 勞動部：若確認資方惡意打壓最高罰50萬

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

相關新聞

金竹國小提琴展演提升知名度 師生力抗廢校隱憂

受少子女化影響，高雄市新生人數逐年減少。位處內門區偏鄉的金竹國小力抗廢校隱憂，師生發揮團隊戰力，以提琴展演等方式行銷，知...

廢校危機變轉機 金竹國小用音樂閱讀守護偏鄉孩童

高雄內門區金竹國小被群山、雲海及九重葛圍繞，是一所隱藏山林的「秘境小學」。校方推動閱讀、小提琴等特色教育，將廢校危機化轉...

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

過年放鞭炮原是喜慶習俗，但新竹縣某國中男學生，竟對著籠內2隻貓咪施放沖天炮、邊笑邊錄影，還對受驚嚇的貓說：「新年快樂」，...

逛全台最火風景區鹿港老街 洛津國小地下停車場可提供107席停車格

彰化鹿港老街及周邊天后宮等景點，是全台去年觀光最火的地方，為因應春節路期間湧來的大批遊客，除了往年都規畫的停車場 外，在...

諾貝爾奬得主年前現身北市校園演講 交流研究成果讚學生有創造力

薇閣中學日前邀請諾貝爾生物醫學獎得主佛瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）訪問，更與校內學生交流互動，分享研究歷...

彰化師約女學生洗澡 還喊「我是你的宵夜」…遭解聘1年不得為師

彰化某國中陳姓體育老師性騷女學生，傳訊稱「我好吃嗎？我是你的宵夜」，還問「要不要一起洗澡」，另對方直言「超級噁」，陳師經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。