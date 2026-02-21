勞動教育深入校園 勞動部擬出版青少年圖文書

推動勞動教育，勞動部近年入校進行舞台劇巡迴，不僅透過「小兔踏踏上學去」讓學生了解各類職人，今年更將攜手出版社推出青少年讀物，透過有趣圖文書增進國中生勞權概念。

學生時期是建構正確勞動價值的重要階段，為了讓學生用更有趣方式接觸勞動議題，勞動部邀請入選波隆納插畫大賽的插畫家阿文繪製故事繪本「小兔踏踏上學去」，發送至全國各地國小、圖書館，後續更將繪本內容轉化為動態說故事與舞台劇劇本方式展現，每年入校巡迴。

勞動部勞動關係司司長王厚偉告訴中央社記者，「小兔踏踏上學去」藉由故事主角小兔踏踏在上下學路上遇到的各種職人，帶領小朋友認識各種職業及了解不同職業的重要性，透過舞台劇演出讓職業刻畫更有趣，也讓小學生對職業的概念不會只停留在想像。

根據統計，勞動部去年入校為小學生進行舞台劇總計36場。王厚偉表示，今年預估安排36至40場，並進行劇情微調，讓小學生對職業不要有刻板印象、能尊重每份工作。

除了舞台劇外，勞動部過去也曾出版多本繪本，透過有趣閱讀讓學生更理解勞動議題，但繪本多以小學低年級為主要對象，今年將拓展對象，針對國中生出版青少年圖文書，讓勞動教育軌跡不中斷。

王厚偉提到，今年將與幼獅文化合作，針對國中階段學生出版青少年圖文書，採雜誌式編排，預計年底出版、印量約4500本。

王厚偉表示，國中生理解力已經較小學生提升許多，但因課業較繁重，因此也不適合閱讀太艱澀內容，圖文書預計以短篇故事、插畫、情境題、勞動小知識等不同面向，連結工資、工時、勞資關係、集體行動、職場安全等概念，用更有趣方式吸引國中生閱讀。